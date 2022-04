Guido Bellido es sindicado de infiltrar portátil que gritó por nueva Constitución en Cusco

La sesión descentralizada del Consejo de Ministros del último viernes, en Cusco, dejó un sinsabor en las autoridades, congresistas cusqueños y algunos gremios. Responsabilizan al oficialista Guido Bellido de estar detrás de la portátil que vociferaba por una nueva Constitución. Ninguno de los asistentes reconoce al grupo de pobladores que se instaló privilegiadamente en el coliseo cerrado de la Juventud y que aplaudió el anuncio del presidente Pedro Castillo sobre un referéndum.

“Si bien es cierto que un sector importante de la región apoya o espera un cambio de la Constitución, el tema no estaba en las prioridades que debían resolverse ese día. Eso fue aprovechado políticamente en perjuicio de la agenda regional”, dijo Jean Paul Benavente, gobernador regional del Cusco. Contó que un grupo de asistentes a la cita lo quiso presionar. “No me dejaban referirme a la agenda de la región. Como autoridades no podemos estar parametrados”, agregó.

Similar posición expresó antes, el alcalde provincial de Cusco, Víctor Boluarte, quien lamentó el aparente juego político que manipuló la protesta en la ciudad imperial.

Responsabilizan a Bellido

Más directo fue el secretario de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC), Justino Tupayachi. Acusó al congresista Guido Bellido de algunas movidas en la sesión. “Se improvisó una portátil. Claramente eran personajes de Chumbivilcas que nosotros no conocemos. Entre gremios nos conocemos, pero trajeron gente de otro lado para hacer un flaco favor al gobierno y sus anuncios políticos ”. El dirigente dijo ser consciente que el cambio de la Constitución es una promesa de campaña, pero no ve con buenos ojos la forma cómo se presentó. “Se desnaturalizó. Se usó un espacio que era importante para el Cusco, se manoseó todo”, apuntó.

Tupayachi lamentó que otras organizaciones como los colegios profesionales hayan quedado fuera del encuentro. “La PCM estaba cargo de toda la organización, no dejó ingresar a quienes debía y dio pase a grupos radicales desconocidos”, insistió.

La congresista Katy Ugarte también culpa a Bellido. “Ese era un grupo manejado por Guido Bellido. A mí no me pueden sorprender. Yo conozco a los gremios, organizaciones representativas y ese grupo se apareció solo por ese día. ¿Cómo entró?, la responsabilidad es del equipo de avanzada de la PCM. Para mí tienen que sacar a esas personas, no se puede hacer eso a una región”, cuestionó. Según la parlamentaria, lo sucedido en Cusco no debe quedar en lo anecdótico, debe ser sancionado. Dijo que se desechó el trabajo avanzado por los ministros días previos a la sesión descentralizada por un afán populista. “¿Hemos trabajado por gusto? ¿Para eso desde el lunes, y el jueves hemos hecho sesiones, ordenando agendas? Van a decir que es casualidad que a mí me pifien y a (Guido Bellido) no. Por eso me fui”, comentó. Pese a sus observaciones, Ugarte no dejó de respaldar al presidente Castillo.

Por su parte, el legislador cusqueño, Luis Ángel Aragón (AP) calificó de teatro y populismo lo sucedido el último viernes.

Katy Ugarte: no es una urgencia

La congresista Katy Ugarte del Bloque Magisterial de Perú Libre, señaló que aún no han definido cuál será la posición sobre el proyecto de ley de referéndum con miras a una nueva Constitución. Dijo que tiene un punto de vista particular en el que no es una urgencia que atender en este momento. “Nosotros lo vamos a analizar ampliamente porque es una promesa de campaña y clamor de un sector de la población, pero en este momento nuestro país necesita comer, trabajar, reactivar la economía y para eso hemos presentado proyectos de ley que deben ser priorizados. Que hagan sus consultas y todo lo que quieran, pero hay prioridades que se deben atender”, enfatizó. Ugarte tiene serias discrepancias con Bellido, de la misma bancada.