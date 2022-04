Congresista Ventura culpa al Gobierno de crisis política: Errores graves han sido del Ejecutivo

En entrevista con RPP, el congresista por Fuerza Popular, Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, declaró su insatisfacción con el desempeño de Pedro Castillo como primer mandatario de la República, y responsabilizó al accionar de los miembros del Poder Ejecutivo de la crisis política que vive el país, a lo cual agregó que no se puede señalar al Congreso como el causante de los “graves errores” cometidos por Castillo y sus ministros.

El parlamentario acusó al Ejecutivo de “bombardear a diario la democracia en el país”, por los escándalos que se han presentado durante la presidencia de Castillo. En este sentido, se pronunció sobre la nueva invitación dada al mandatario por el grupo de trabajo que lidera en el Congreso, en relación a los presuntos actos de corrupción que involucrarían a su persona y a sus allegados, que implican una mancha a la gestión apropiada del Gobierno.

“Aquí los errores graves han sido por parte del Ejecutivo: ministros cuestionados, directores que cambian a cada instante, actos de corrupción que están ligados a la familia del presidente y a altos funcionarios del Gobierno. Eso no es responsabilidad del Congreso de la República”, señaló Ventura.

Asimismo, señaló que la intención que se tiene desde su comitiva es obtener una respuesta satisfactoria por parte de Pedro Castillo que permita aclarar las situaciones presentadas. Además, agregó que desde el Congreso lo que se ha pedido al Ejecutivo es la designación de personal adecuado en cargos públicos con los que se pueda sostener la gestión del Estado y que es en este punto donde radica su molestia.

“Durante estos largos siete meses, lo que le hemos pedido al presidente desde el Congreso de la República, es que designen personas idóneas para que nosotros ver políticas de Estado. Pero, ¿cómo vamos a ver políticas de Estado si lo que hacen cada día es bombardear la democracia en el Perú? No nos están dando seguridad jurídica, ni seguridad política”, acotó el parlamentario.

Ventura se pronuncia sobre la labor del Legislativo

Por otro lado, manifestó su inconformidad con el comportamiento sostenido por las otras bancadas del Congreso, a la que criticó por su falta de coherencia y por lanzar mensaje populistas. “Esta crisis viene justamente con estos mensajes innecesarios que perturban la política nacional”, indicó Héctor Ventura, quien, en contraste, rescató el trabajo realizado por su grupo político en favor del país.

“En Fuerza Popular asumimos la responsabilidad como institución, como bancada hemos sido constantes y coherentes de poder reflejar el beneficio para todo el país, pero otras bancadas y otros congresistas de manera errónea, sin tener los votos suficientes, han pretendido utilizar la figura de la vacancia”, afirmó el legislador.

El legislador también se pronunció sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a lo que puntualizó que desde el Congreso siempre se ha tenido disposición para trabajar junto al presidente y sus ministros por el bien del país, pero ha sido el desinterés de comunicación por parte del Ejecutivo lo que ha motivado las tensiones entre ambos cuerpos institucionales.

“Nosotros seguimos trabajando por el bien del país, pero se rompe el diálogo con personas que no quieren escuchar como el primer ministro que debe ser el vocero entre el Ejecutivo con las otras instituciones del Estado, pero no hay con quien dialogar, no hay con quien conversar”, declaró el parlamentario Ventura.

¿Una nueva moción de vacancia?

Por último, el congresista de Fuerza Popular señaló que, de acuerdo a su criterio, la presencia de Pedro Castillo como presidente de la República es “insostenible”, dada la situación de crisis política, por lo que, de ser el caso, declaró que se podría recurrir nuevamente a la promoción de la moción de vacancia, si bien no manifestó su oposición a una eventual renuncia del mandatario.

“En oportunidades anteriores que hemos llamado al presidente no ha sido necesariamente para que llegue al Congreso y nosotros lo vaquemos, sino para que el presidente pueda esclarecer estos actos que se vienen tomando conocimiento en estos meses; pero, todo lo contrario, no hizo absolutamente nada. Ha ido, ha estado cinco minutos y se retiró. En la segunda oportunidad ha estado con su abogado y el abogado hizo una defensa, pero ha dejado un sinsabor: cero declaraciones al Congreso y la población preocupada porque quien debe esclarecer no dice nada”, dijo.