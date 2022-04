Congreso: acuerdan que sentenciados no puedan tratar temas contra la constitución en sus instalaciones

La Junta de Portavoces del Congreso de la República acordó por unanimidad que las personas sentenciadas por diversos delitos no traten temas contra la Constitución Política del Perú en los eventos que se realicen en los interiores del Parlamento. De esta manera, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no podrá participar, este miércoles 27 de abril, en el foro que fue invitado para debatir la pertinencia de una asamblea constituyente para una nueva constitución.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, confirmó el acuerdo de la Junta de Portavoces y señaló que el foro que promovía la bancada de Perú Libre para tratar los caminos a una asamblea constituyente no tenía permiso necesarios como lo estipula el reglamento del Parlamento.

“ En el Congreso no pueden verse temas que hablen contra la constitución. Además, hay que señalar que el evento no tenía autorización porque no me habían hecho el procedimiento respectivo como pedir permiso de la sala, tampoco presentar la agenda del evento ”, indicó María del Carmen Alva en declaraciones para la prensa.

La posición de Alva Prieto fue similar a la del vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien adelantó horas antes que rechazaba la presencia de Cerrón en el Congreso.

“No se va a aceptar. Eso es emplear las tácticas gramscianas para poder penetrar en el sistema. El Congreso es el baluarte de la constitución. No se puede permitir que vengan a hablar mal de la constitución en nuestra propia casa, eso es inaceptable. Fuera de las rejas puede hacerlo, dentro de las rejas, no”, expuso.

Vladimir Cerrón en el Congreso

El vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, anunció la presencia Vladimir Cerrón en el Congreso para este miércoles 27 de abril en un foro denominado ‘Hacia una asamblea constituyente’. El congresista oficialista dijo que el evento solo pretendía el intercambio de ideas con respecto a la iniciativa que promueve el Ejecutivo.

“Qué tanto miedo pueden tener a las ideas de una persona como Vladimir Cerrón, Guido Bellido o el propio Guillermo Bermejo para que estén siendo acusados que tienen vínculos terroristas y no pretender que ingresen”, sentenció el hermano del secretario general de Perú Libre.