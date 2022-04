Betssy Chávez sobre huelga en Corpac: No se puede volver a una situación como la del 14 de abril

La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, se pronunció sobre las acciones tomadas por su sector durante la huelga de controladores aéreos, motivo por el que se presentó una moción de interpelación en su contra. Tras las declaraciones del sindicato de supuestas “persecuciones” hacia sus integrantes, Chávez consideró que tanto Corpac como sus trabajadores deberían llegar a un acuerdo.

Tras finalizar su participación como invitada en la Comisión de Trabajo, la ministra declaró que tanto ella como los parlamentarios de la comisión exhortarían a una resolución mediante el diálogo. “Tanto Corpac como el sindicato tienen que prever la forma de no depender de unos pocos. No podemos volver a estar en una situación como la que estuvimos el 14 de abril“ declaró la ministra.

Chávez aclaró también: “La cartera de trabajo no autoriza y no prohíbe huelgas porque así no nos comuniquen se pueden ir a huelga”. En cambio, mencionó que apenas la institución estuvo notificada por la Sunafil de que no se estaban cumpliendo los parámetros de la nómina declarada por el sindicato, el Ministerio de Trabajo declaró la ilegalidad del paro.

Según sus declaraciones, la situación de paralización entre el sindicato de controladores aéreos y la empresa Corpac era un conflicto que se venía desarrollando desde diciembre del año pasado, en donde también se habrían presentado protestas.