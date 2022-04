Asamblea constituyente: ministros y congresistas reaccionan ante proyecto de ley de Castillo

Ministros del Estado y congresistas de diferentes bancadas políticas se pronunciaron, este martes 26 de abril, sobre el proyecto de reforma constitucional que envió el Gobierno al Congreso de la República para que se debata la propuesta de que en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022 se consulte a la ciudadanía —vía referéndum— si está de acuerdo o no con la elección de una asamblea constituyente, encargada de elaborar una nueva constitución que reemplace a la carta magna de 1993.

La responsabilidad recae en el Legislativo. Primero, la iniciativa será discutida por la Comisión de Constitución . De aprobarse, pasa a sesión de pleno, donde se abren dos escenarios para el cambio de la Constitución Política del Perú. El escenario inicial requiere el voto de 66 congresistas y ratificación vía referéndum; en tanto, la segunda instancia es la aprobación de 87 congresistas en dos legislaturas consecutivas.

Bajo ese panorama, ministros y parlamentarios mostraron opiniones opuestas. Los integrantes del Consejo de Ministros coinciden en que la iniciativa se discuta en el marco de la democracia. Por su parte, un sector del Congreso rechaza la propuesta al considerar que “no es prioridad”.

Reacciones de congresistas

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva —en declaraciones con un medio de Colombia— remarcó que de “ ninguna manera el proyecto que presentó el Ejecutivo se va a aprobar al considerar que no tiene los votos necesarios ”.

“En el tema de asamblea constituyente, la mayoría de bancadas aprobó que para un proyecto de ley de reforma constitucional se siga el artículo 206 de la Constitución, así que lo más probable es que solo se archive en la Comisión de Constitución”, expuso Alva Prieto.

La congresista de Alianza para el Progreso (APP) Lady Camones mencionó que el proyecto costaría un promedio de 30 millones de soles. Asimismo, lo calificó como una medida innecesaria.

“Se va a tratar en la Comisión de Constitución, desde mi punto de vista, es algo innecesario. ¿Ustedes saben cuánto se va a gastar por esa iniciativa? Un calculo de 30 millones de soles. Si hay que realizar cambios en la Constitución se puede realizar desde el Congreso con una reforma parcial, pero no total como lo planea el Gobierno”, expuso Camones.

El congresista de Podemos Perú, Enrique Wong, manifestó que su bancada apostó por la gobernabilidad; sin embargo, alegó que el Gobierno al retomar el proyecto de una asamblea constituyente ya respaldará dicha posición.

“Siempre aposté por la gobernabilidad y la buena fe, pero, al retomar el Gobierno su proyecto autoritario de asamblea constituyente, debo reconocer que me equivoqué. No han aprendido nada y no tienen voluntad de enmienda”, detalló el integrante de la Mesa Directiva.

Desde Perú Libre se pronunció la congresista Katy Ugarte, quien indicó que si bien el Gobierno presentó el proyecto, también existen otras iniciativas para una reforma parcial de la Constitución.

“En el Congreso lo vamos a debatir, evaluar y analizar. También hay proyectos de ley de modificatoria de los artículos de la Constitución del régimen económico. Entonces, hay mucho que trabajar”, dijo la parlamentaria Katy Ugarte de Perú Libre tras ser consultada.

En esa línea, José Balcazar también del partido oficialista, mencionó que el pueblo es quien reclama una nueva constitución.

“Nosotros en el Congreso somos, en cierta manera, culpables de que el pueblo venga reclamando nueva constitución. A mí me parece que en realidad deberíamos dar pase (al referéndum) y participar todos, para darnos cuenta si, como dicen las encuestas, el Perú no lo quiere”, apuntó Balcazar.

Ministros a favor

El primer ministro, Aníbal Torres, precisó que, de ser viable el proyecto, el presidente Pedro Castillo ni ningún otro miembro del gabinete participarán en su redacción.

“Quiero hacer presente que ni el presidente de la República ni los ministros de Estado van a redactar una sola letra de esa Constitución. La Constitución es redactada por la asamblea constituyente, que es el poder de poder, el poder supremo por sobre el cual no existe ningún otro”, indicó en conferencia de prensa.

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, señaló que no existe una división dentro del gabinete ministerial frente al proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso sobre el referéndum para la elección de una asamblea constituyente.

“Eso es falso, más bien, quién promueve este proyecto con firma es el Ministerio de Justicia. Eso no es correcto (que Félix Chero se haya opuesto). Se hace la votación al unísono, no vi si alguien se opuso, era una mesa larga de 19 ministros, pero quien impulsa el proyecto es el Minjus”, declaró a Exitosa.

La segunda vicepresidenta, Dina Boluarte, mencionó que el Congreso debería dejar que “el pueblo peruano decida” en relación a crear una nueva constitución y descartar la carta magna de 1993 elaborada por el dictador Alberto Fujimori.