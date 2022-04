Enrique Wong ante proyecto del Ejecutivo para referéndum: “No han aprendido nada”

El congresista de Podemos Perú Enrique Wong mostró su rechazo al proyecto del Ejecutivo que busca ser un primer paso para alcanzar una nueva constitución. Señaló que iniciativa enviada al Parlamento es una muestra de que el Gobierno “no tienen voluntad de enmienda” y que su bancada se equivocó al confiar en que el plan de Pedro Castillo abandonaría “proyecto autoritario de asamblea constituyente”.

“Siempre aposté por la gobernabilidad y la buena fe, pero al retomar el gobierno su proyecto autoritario de asamblea constituyente debo reconocer que me equivoque. No han aprendido nada y no tienen voluntad de enmienda. (…) La iniciativa del Ejecutivo es inconstitucional e innecesaria genera inestabilidad que ya disparó el precio del dólar afectando a los más pobres”, escribió Wong en su cuenta de Twitter.

Castillo y su proyecto para consulta sobre nueva constitución

El último viernes 22 de abril, el presidente Pedro Castillo anunció, en Cusco, que enviará al Congreso un proyecto de ley para que en las Elecciones Regionales y Municipales de este año se incluya una cédula para consultar a la ciudadanía si está de acuerdo con una nueva constitución.

“Vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que, en estas próximas elecciones municipales y regionales, a través de una cédula, se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva Constitución”, dijo Castillo.

Finalmente, el último lunes 25, el jefe de Estado envió al Parlamento un proyecto que adiciona un camino extra a lo que establece la Constitución para un cambio de Constitución, ya que actualmente se contempla solo dos escenarios: el primero requiere el voto aprobatorio de 66 congresistas y ratificación vía referéndum. La segunda vía es a través del voto aprobatorio de 87 parlamentarios en dos legislaturas consecutivas. Este proyecto plantea una tercera vía que es por propuesta del jefe de Estado, los dos tercios del Congreso o por el 0.3% de la población y aprobada por referéndum.