Un grupo de firmas chinas no cumple con obras ni proveedores

Un grupo de empresas chinas, subsidiarias de un holding estatal del país asiático, que ganaron licitaciones con entidades del Estado peruano para hacer obras de infraestructura no cumple con los trabajos y estafan a sus propios proveedores.

En Áncash, el Consorcio Vial Perú, integrado por las empresas China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd. y China Railway n.° 10 Engineering Group Co. Ltd. Sucursal del Perú, fue contratado por Provías, del Ministerio de Transportes, el 2019, para asfaltar carreteras que unirían ocho poblados de la provincia de Ocros, pero tres años después las obras solo avanzaron el 4% y 14 proveedores reclaman que les paguen un millón y medio de soles por servicios que dieron a los chinos.

Las dos empresas del consorcio son subsidiarias de China Railway Group Limited, corporación que tiene como principal accionista a China Railway Engineering Corporation, de propiedad estatal en el país asiático.

“Alexis Tian me contacta para dar servicios de alquilar maquinaria pesada. Yo le alquilo y hasta el momento no dan ni un centavo. Me deben cerca de 300 mil soles”, dijo la proveedora Marielena Olguino al programa Cuarto poder, de América TV.

Alexis Tian tiene paradero desconocido, según contaron sus víctimas a este programa.

En Puno

En Puno, la Contraloría advirtió que la licitación para construcción del nuevo hospital Manuel Núñez Butrón, el nosocomio más importante de esa región, dio como ganadora a una firma que no tenía la experiencia requerida. Esta fue el Consorcio Hospitalario Manuel Núñez, que conformaron también China Railway n°. 10 Engineering Group CO. Ltd. Sucursal del Perú y Weihai Construction Group Company Limited.

Es decir, otro consorcio integrado por una subsidiaria del China Railway Group Limited cuestionado en nuestro país.

En esta misma región, decenas de proveedores de bienes y servicios protestan por el incumplimiento de pagos de hace más de un año del Consorcio Vial Sur Perú, conformado por China Railway Tunnel Group Co. Ltd. Sucursal del Perú y Constructora & Contratistas Generales Philadelfia SAC.

Provías, del Ministerio de Transportes, la contrató en 2018 por unos 167 millones 629 soles para la gestión, mejoramiento y conservación de tres carreteras en las provincias puneñas de Lampa y Azángaro. Para cada tramo, la corporación subcontrató a proveedores.

La empresa China Railway Tunnel Group Co. Ltd. también es subsidiaria de la corporación China Railway Group Limited, del país asiático.

“Hasta el día de hoy los chinos no nos pagan y encima el material que hicieron colocar en la carretera es tan pésimo que en corto tiempo tendrá deficiencias. Nosotros no podemos hacer nada. La empresa supervisora no hace nada al respecto y encima nosotros no estafan al no pagarnos por nuestro trabajo”, adujo Antonio Medina, empresario que alquiló su maquinaria en el tramo Lampa-Vilavila.

Las deudas a proveedores por la falta de pagos ascenderían a más de un millón de soles.

Los empresarios estafados aducen que escalará su protesta.

Antecedente

Mandato. El empresario chino Chen Junkunui, representante del Consorcio Hospitalario Manuel Núñez, tiene orden judicial de prisión preventiva, por irregularidades. El mismo mandato cayó sobre el entonces gobernador regional de Puno, Agustín Luque.