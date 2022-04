Ministro Chávarry respalda a jefe de la Dircote tras imputaciones a Vladimir Cerrón

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Alfonso Chávarry, se refirió a las declaraciones que dio el jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola, sobre la solicitud enviada a la Fiscalía para la detención preliminar del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por presunta apología al terrorismo .

Al respecto, Chávarry señaló que dicho pedido se hizo “antes de su gestión” y que en la Policía “ya tenían esa orden” contra Vladimir Cerrón, quien es investigado también el caso Los Dinámicos del Centro.

“ Si él (Óscar Arriola) ha pedido a la autoridad competente, él tendrá las pruebas suficientes . Si ha hecho la investigación y tiene las pruebas, inmediatamente lo deriva a la autoridad competente que es el Ministerio Público que solicitará las acciones respectivas para hacer la denuncia al Poder Judicial”, declaró este lunes a la prensa.

En ese sentido, el ministro del Interior mostró su respaldo al jefe de la Dircote, Óscar Arriola, que fue cuestionado por la bancada de Perú Libre tras declarar en contra de Vladimir Cerrón, quien adelantó que presentará “acciones legales” contra el general.

“ Él (Óscar Arriola) tiene mi respaldo en la Dircote pero que me siga capturando a los terrorista s, que me siga luchando contra el terrorismo, él y toda la gente. En ningún momento estamos a favor del terrorismo, no puede ser. Menos estando yo de ministro, de ninguna manera lo voy a permitir. Es lógico que tiene mi respaldo”, enfatizó.

No obstante, Chávarry puntualizó que si bien respalda a Óscar Arriola en la Dircote, este “ debe tener cuidado en cuanto al reglamento de la Policía Nacional y la indisciplina” . “En tal sentido, que el control interno del Ministerio del Interior realice la investigación para determinar algunas fallas o faltas que habría cometido”, añadió.

En otro momento, recordó que el mismo presidente de la República, Pedro Castillo, dio “su concepto inicial” indicando que se debe trabajar en la lucha dura contra el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado.