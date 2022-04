El partido político Somos Perú se pronunció en contra del proyecto de ley anunciado por el Poder Ejecutivo que busca realizar una consulta popular vía referéndum con el fin de instalar una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución política.

Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido fundado por el exalcalde de Lima Alberto Andrade señaló que el conjunto de cambios que necesita actualmente el Perú “no pasa por una asamblea constituyente”.

“En los últimos días el país ha entrado a una crisis que el Ejecutivo no puede resolver, los reclamos en las regiones obedecen a necesidades que no han sido atendidas, no se resolverán con una asamblea constituyente, ni con el cambio de la constitución política del Perú”, se lee en el documento.

Ante ello, Somos Perú recalca que siempre “ha apostado por la gobernabilidad” en el Perú y que por ello “no puede ser ajeno a las cosas que vienen sucediendo y que están originando una incertidumbre y riesgo (en el) país”.

En ese sentido, afirma que la actual gestión del presidente de la República, Pedro Castillo, “no debe confundir a la población haciendo creer que un cambio de constitución resolverá el problema de seguridad ciudadana, el caos en el sector salud o la mal llevada segunda reforma agraria que este Gobierno no puede atender”.

Finalmente, Somos Perú aseguró que “no apoyará ningún proyecto de ley de reforma constitucional para una asamblea constituyente”. Además, exigió al Poder Ejecutivo “buscar otros mecanismos recogiendo las verdaderas demandas de la ciudadanía”.

Somos Perú anuncia que no apoyará proyecto de referéndum para asamblea constituyente. Foto: Somos Perú

Por su parte, el congresista y vocero alterno de la bancada de Somos Perú, José Jerí, adelantó que, desde el Congreso, la votación de su grupo parlamentario “será de un contundente no a toda iniciativa en ese sentido”. Anteriormente, se pronunció en contra de convocar un referéndum para una asamblea constituyente.