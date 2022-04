RMP sobre cuarta dosis: “Si el ministro de Salud tendría sangre en la cara, hubiera renunciado ayer”

Un nuevo escándalo remece el Ministerio de Salud (Minsa). Rosa María Palacios recordó que Moderna ha sido el fármaco elegido para ser aplicado para la cuarta dosis de refuerzo. Según el fabricante y la Digemid, la dosificación a aplicar es de 50 miligramos.

Sin embargo, el último viernes 22, un número importante de médicos reportó efectos adversos luego de haber recibido la inmunización. ¿Cuál fue el problema? De acuerdo al protocolo aprobado por el Minsa, se vacunó a la primera línea con 100 miligramos.

“Es una barbaridad. Tranquilos todos, no entren en pánico. Gracias a Dios, esto no mata y no tiene efectos adversos permanentes. La personas mayores que no han tenido ningún síntoma, tranquilas, pero no puede hacer eso el Ministerio de Salud, es una barbaridad”, precisó.

RMP indicó que 200.000 dosis fueron mal aplicadas, las cuales pudieron haber sido suministradas a 400.000 personas. Pese al grave error, el Ministerio de Salud no reconoce responsabilidad alguna. En un comunicado, recalcan que Moderna es una vacuna segura y de calidad, lo cual no está en discusión. Asimismo, no anuncia ninguna investigación.

“La vacuna es muy buena, la dosis es la equivocada (...) Si el ministro de Salud tendría sangre en la cara, hubiera renunciado ayer, pero ni vergüenza le da. Su explicación es que aquí no ha muerto nadie y que un poquito más o un poquito menos no importa”, ironizó.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo iniciará una “investigación de oficio a propósito de la aplicación de una dosis de refuerzo presuntamente superior a la permitida de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna”.

El doctor Vladimir

Palacios señaló que, ante la situación de crisis, la permanencia de Pedro Castillo en el poder es inaceptable sobre todo si cogobierna junto a una persona condenada, como Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.

Ante las denuncias realizadas por la letrada, Cerrón Rojas decidió responder a la conductora de “Sin guion” vía Twitter. “Señora golpista, tómese un diazepam 10 mg., un alprazolam 0,5 mg y sino puede cómprese agua arracimada, pero no caiga en pánico”.

Vladimir Cerrón llama "golpista" a Rosa María Palacios. Foto: captura/Twitter

La letrada aclaró que no conoce en persona al sentenciado exgobernador de Junín, pero, al parecer, sería un fiel seguidor del programa, así lo comentó Rosa María Palacios.

Como respuesta, RMP cuestionó la ética de Vladimir Cerrón por prescribir medicamentos sin evaluación previa. “Venceremos. Guarde este tuit. No necesita doparme. Al contrario. Más despierta que nunca. Venceremos y usted lo sabe. Por eso me tiene miedo. Adelanto de elecciones con 66 votos”, escribió la también columnista de La República.