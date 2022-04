Patricia Juárez: “Si el presidente pone su carta de renuncia, decidimos que nos vamos todos”

La congresista de Fuerza Popular Patricia Juárez manifestó que las circunstancias políticas actuales son graves y que “le preocupa” que el presidente Pedro Castillo no presente su carta de renuncia, así como que tampoco se haya logrado vacarlo, ya que no ha sabido gestionar durante estos meses. Por tanto, indicó que desde el Parlamento estarían dispuestos a, mediante un proyecto de ley, dejar la curul y convocar a nuevas elecciones generales.

“Nosotros tomamos la decisión: si el presidente de la república pone su carta de renuncia, nosotros decidimos a través de una norma legal que nos vamos todos, pero qué es lo que vienen hacia adelante. ¿Nuevas elecciones? ¿Nuevos candidatos? (...). Nosotros los congresistas podemos perfectamente estar de acuerdo todas las bancadas en poner nuestros cargos a disposición, nosotros queremos ir a nuevas elecciones generales. ¿El señor Castillo lo va a hacer? ¿Su gabinete lo va a hacer? ¿El señor Aníbal Torres está dispuesto a renunciar?”, cuestionó en Exitosa.

“ Si el señor Castillo viene y nos dice en el Congreso que efectivamente él pone su cargo a disposición y que también se vaya el Congreso, en buena hora, lo haremos así. El país es más grande que cualquiera de los intereses o motivaciones de cualquier congresista”, añadió.

Referéndum sería “inviable”, afirma Patricia Juárez

En otro momento, Patricia Juárez dijo que la propuesta de Pedro Castillo para un referéndum en la misma cédula de las elecciones 2022 “no es factible” debido a que los comicios ya fueron convocados y se estaría añadiendo una pregunta ajena al tema.

“La elección municipal y regional ya está convocada, lo está desde meses atrás. Entonces, introducir un nuevo elemento a esta elección, que significaría un referéndum, no sería apropiado, no es adecuado porque ya en este momento la convocatoria a elecciones ya se ha dado. No es factible hacerlo”, indicó.

La fujimorista consideró que la propuesta de Castillo “es inviable”; no obstante, comentó que sí creen que hay “algunos aspectos que vale la pena que podamos revisarlos” e informó que lo han estado haciendo desde la Comisión de Constitución.