María del Carmen Alva amenaza a Pedro Castillo por ejercer una de sus facultades presidenciales

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, le advirtió este lunes 25 al mandatario Pedro Castillo y a su Consejo de Ministros que “podrían ser pasibles de una denuncia constitucional” en caso de que envíen un proyecto de ley con el que se busque implementar un referéndum para una nueva constitución en las próximas elecciones municipales y regionales.

Sin embargo, la iniciativa legislativa es una prerrogativa que le otorga la misma carta magna al jefe de Estado, así lo recordó el constitucionalista Omar Cairo.

“El presidente, los congresistas y un número determinado de ciudadanos tienen la iniciativa para proponer reformas constitucionales. El presidente puede presentarlas. Le correspondería al Congreso aprobarla o no aprobarla”, explicó a La República.

Cairo sostuvo que sí se cometería una violación a la Constitución si Castillo Terrones impone su planteamiento “sin pasar por el Congreso”. La advertencia de Alva Prieto “es un grave error jurídico y desconocimiento del derecho constitucional. Es una opinión desacertada en extremo”, agregó.

En esa misma línea, la constitucionalista María Antonieta Gonzáles precisó que “no se tendría ningún argumento para poder señalar que hay una infracción constitucional” en caso de que el planteamiento del Gobierno sea una modificación al artículo 206 a fin de agregar el referéndum como una de las vías para el cambio total de la carta magna.

Gonzáles aseveró que el presidente Pedro Castillo “está siendo uso legítimo de lo que señala la misma Constitución”.

“Hay una malinterpretación (por parte de María del Carmen Alva). Legalmente no hay ningún argumento para decir que si se presenta una propuesta legislativa de ese tipo, existiría una infracción constitucional por parte del presidente. Me parece que quizás se ha equivocado y lo que ha querido decir es que si se trata de forzar la aprobación de una norma de este tipo, podría constituir una infracción constitucional”, apuntó.

María del Carmen Alva: “La gente no está pensando en asamblea constituyente”

En horas de la mañana de este lunes, la jefa de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva, arremetió contra el anuncio del presidente Pedro Castillo de consultar a la ciudadanía si está de acuerdo o no con una nueva constitución.

“La gente no está pensando en asamblea constituyente ni en reforma de Constitución, eso no les da de comer, no les da tranquilidad, no les da paz. Si hay inseguridad, nadie va a venir a invertir, y si no vienen, no hay chamba para nadie”, declaró vehementemente a la prensa.

De igual manera, la titular del Congreso intentó minimizar la última encuesta del IEP que arroja que el Parlamento es rechazado por el 86% de la ciudadanía y que el 76% desaprueba su gestión. María del Carmen Alva apostó por culpar al Ejecutivo.

“Todas las ineptitudes e incapacidad de ellos nos están echando la culpa a nosotros, pero yo sé que el pueblo peruano no es tonto y tampoco es ingenuo, se dan cuenta y saben que este señor no está capacitado para gobernar”, arguyó.