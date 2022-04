Ministerio Público: archivaron caso contra Juan Fernández Jerí sin escuchar a principal testigo

El ex fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza archivó una grave acusación contra el ex fiscal superior Juan Fernández Jerí sin haber tomado en cuenta la declaración de la principal testigo del caso, Yanet Guerrero Mego, quien se ratifica en que se reunió con Fernández para acordar la excarcelación de su padre a cambio de dinero.

El 13 de abril, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) eligió a Juan Fernández como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, pero suspendió el nombramiento luego de enterarse de que este no había informado al colegiado de la acusación que formuló en su contra Yanet Guerrero.

El 21 de abril, Juan Fernández ofreció su descargo ante la JNJ y afirmó que el exfiscal Víctor Rodríguez Monteza, cuando ejercía como jefe de Control Interno del Ministerio Público, luego de revisar las declaraciones de Yanet Guerrero, concluyó que la imputación de la denunciante no tenía sustento.

Pero la afirmación no es cierta.

Víctor Rodríguez Monteza nunca escuchó la versión de Yanet Guerrero Mego, por lo tanto, no tuvo acceso directo a su testimonio.

Testigo. Yanet Guerrero Mego ratificó su denuncia. Foto: difusión

Así fue el contacto

La República recientemente entrevistó a Yanet Guerrero y no solo confirmó que el ex fiscal supremo Víctor Rodríguez no la citó. También reiteró que sostuvo una reunión con el exfiscal Juan Fernández para hablar sobre la liberación de su padre mediante un pago ilegal.

Cuando ocurrieron los hechos, Fernández era fiscal superior coordinador de las fiscalías especializadas en medioambiente.

“Juan Fernández Jerí cometió graves omisiones en su presentación de descargo ante la JNJ. Yanet Guerrero no declaró ante la Fiscalía de Control Interno. Y las declaraciones que recogió Víctor Rodríguez Monteza para archivar la denuncia contra Juan Fernández son parte de una declaración tomada en otra Fiscalía, donde la propia agraviada señaló que había sido intimidada, que acudió sin abogado defensor y tampoco estuvo presente el procurador anticorrupción”, dijo Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) que representó a Guerrero.

Juan Fernández Jerí aseguró ante la JNJ durante su descargo que todo lo denunciado por Yanet Guerrero es totalmente falso, que los hechos atribuidos a su persona fueron ampliamente investigados y analizados durante dos años, y que, finalmente, la Fiscalía Suprema de Control Interno, en 2017, declaró infundada la acusación.

descargo. Juan Fernández Jerí defendió la resolución del "cuello blanco" Víctor Rodríguez que archivó la denuncia en su contra. Foto: Andina

Fernández añadió que Yanet Guerrero nunca impugnó la resolución de archivamiento, tampoco el procurador público especializado en delitos de corrupción de funcionarios, y que, en consecuencia, el caso tiene el carácter de cosa decidida.

El fiscal supremo que archivó la imputación contra Juan Fernández es el mismo que avisó a los miembros de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ que estaban siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción del Callao. También fu Víctor Rodríguez Monteza quien pretendió arrebatar a los periodistas de IDL-Reporteros los audios de conversaciones telefónicas incriminatorias.

Viejo conocido

Por estas y otras implicaciones, el JNJ destituyó a Víctor Rodríguez el 24 de noviembre del 2021.

Uno de los puntos en los que el ex fiscal supremo se basó para archivar la denuncia contra Juan Fernández Jerí fue que “no se llegó a verificar que Ricardo Guevara Dávila (el intermediario entre Guerrero y Fernández) hubiese viajado con la denunciante Yanet Guerrero Mego a la ciudad de Lima en enero del 2014, tal como lo dijo la denunciada. La empresa (de transporte) Civa informó que solo registra viajes a la ciudad de Lima de la denunciante, pero no de Ricardo Guevara Dávila”.

Ricardo Guevara Dávila fue el contacto de Yanet Guerrero para llegar al fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, y la acompañó a la oficina que Juan Fernández Jerí tenía en la avenida Grau (del Centro de Lima) y donde Yanet Guerrero pensaba que iba a entrevistarse con el mismo fiscal de la Nación para acordar la excarcelación de su padre.

Sin embargo, en la denuncia presentada por Yanet Guerrero ante la Procuraduría Anticorrupción y luego ante el Ministerio Público nunca señaló que llegó a Lima procedente de Amazonas junto con Ricardo Guevara.

Archivador. Ex vocal supremo Víctor Rodríguez Monteza. Foto: difusión

Más bien detalló que arribó primero a Lima y al día siguiente Guevara se le unió.

“La Fiscalía de Control Interno (Víctor Rodríguez Monteza) no hizo su trabajo, no hizo actos de investigación. Si citaron a Yanet Guerrero una vez, y no fue a declarar, ¿por qué no reiteraron la citación una, dos o tres veces, como es normal. Más aún si se trataba de un funcionario del Ministerio Público como Juan Fernández Jerí”, dijo el abogado Juan José Quispe.

Fue el exprocurador Christian Salas Beteta quien recogió la acusación de Yanet Guerrero y formuló la denuncia contra el exfiscal superior Juan Fernández Jerí, adjuntando audios y documentos.

Sin embargo, al archivar el caso, el ex fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza no menciona haber tenido en cuenta estas evidencias, no menciona haberlas valorado, y mucho menos refiere por qué la desestimó, si esa fue su decisión final. Su resolución más bien es un esfuerzo por intentar demostrar que la imputación contra Fernández Jerí carece de fundamento.

JNJ debe citar a denunciante Yanet Guerrero

Antes de decidir si ratifica o deja sin efecto el nombramiento de Juan Fernández Jerí, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debería tomar en cuesta el testimonio de Yanet Guerrero Mego.

“Yo he conversado con mi patrocinada y asegura que nunca ha negado su denuncia. Puedo concluir que hay una alta probabilidad de que se le haya cambiado su declaración. Para saber la verdad, la JNJ debería escuchar su declaración y sacar sus propias conclusiones”, dijo el abogado Juan José Quispe.

Durante su descargo, Juan Fernández Jerí exigió al JNJ que proceda a su juramentación porque no estaba obligado a informar sobre un caso que había sido archivado.

Datos

Conveniente. Víctor Rodríguez Monteza archivó el caso contra Juan Fernández Jerí por el delito de tráfico de influencias.

Lo cierto. Pero el procurador anticorrupción Christian Sala denunció a Juan Fernández por los delitos de cohecho pasivo propio y corrupción pasiva de los auxiliares jurisdiccionales.

Operación limpieza

Resolución exculpatoria del ex fiscal supremo “cuello blanco” Víctor Rodríguez Monteza, a favor de Juan Fernández Jerí.