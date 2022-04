Alva ante alta desaprobación del Congreso: Nos culpan por la incapacidad del Ejecutivo

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, optó por culpar al Ejecutivo y al presidente de la República, Pedro Castillo, por la mala imagen que tiene el Congreso de la República, luego de que el IEP revelara en su última encuesta que el 86% de peruanos rechaza la labor del Parlamento y el 76% la de la titular del Legislativo.

“Todas las ineptitudes e incapacidad de ellos nos están echando la culpa a nosotros, pero yo sé que el pueblo peruano no es tonto y tampoco es ingenuo, se dan cuenta y saben que este señor no está capacitado para gobernar”, declaró a la prensa.

En esta línea, Alva recordó que las interpelaciones y censuras a ministros cuestionados es responsabilidad del Ejecutivo: “La culpa de que ellos sean incapaces y que no tengan ministros idóneos, que no cumplan con los perfiles y que estén envueltos en corrupciones y otras cosas no es culpa de nosotros, nosotros no los elegimos, los elige (a los ministros) el presidente”, agregó.

Mayoría de peruanos rechaza gestión del Congreso y de Alva

Según la última encuesta de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para La República, la desaprobación de los ciudadanos al Congreso y a su presidenta, María del Carmen Alva, aumenta a los niveles más altos desde que iniciaron sus gestiones, con un 86% y un 76%, respectivamente.

Aproximadamente, un 86% de los peruanos desaprueba el desempeño del Parlamento. Hace un mes, esta descalificación la daba un 79%. Este rechazo al Poder Legislativo crece tras superar las tres cuartas partes del país a fines del año pasado. Y solo un 11% de los ciudadanos aprueba la labor del Parlamento.