Janet Cubas: “Gestión de Marcos Gasco es desastrosa”

Janet Cubas, precandidata a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) aseguró que su postulación no fue impuesta en Juntos por el Perú (JP) y que está a la espera del proceso interno para oficializar la lista de candidatos. Al mismo tiempo, señaló que la gestión del alcalde Marcos Gasco es muy deficiente y que esta terminará sin cumplir con su plan de gobierno.

En declaraciones con La República, la también docente universitaria enfatizó que el objetivo de su candidatura es reconstruir la esperanza para una vida digna de la población.

“Los problemas de Chiclayo se agudizaron; hay hartazgo y fastidio por la falta de obras”, expresó Cubas.

Situación en JP

Sobre los cuestionamientos de una parte de la militancia de JP sobre su postulación —incluso la consideran “oportunista”— Janet Cubas señaló que las críticas provienen de 20 militantes que se encuentran suspendidos. “Desde el 2018 permanezco en una línea consecuente y coherente en el trajinar de JP. Los cuestionamientos provienen de un grupo reducido”, subrayó.

También afirmó que al existir un Estado de derecho se escuchan diferentes opiniones, pero no acepta difamaciones ni indisciplina. Agregó que otros militantes tuvieron la oportunidad de inscribir sus listas para participar en las elecciones internas, pero desistieron. “Yo no tengo ningún inconveniente en postular por JP; por ende, no hay oportunismo ni vientre de alquiler”, manifestó.

En rojo

Con relación a la administración del alcalde Marcos Gasco, aseguró que es muy deficiente y no cumplió todo lo que ofreció en la campaña electoral de 2018. “Se marqueteó tanto, sin embargo, los resultados indican que el globo se desinfló”, argumentó.

Asimismo, precisó que el descontento es masivo, el trabajo edil resulta desaprobado y el plan de gobierno fue engañoso. “La ciudadanía está cansada. La gestión es muy deficiente, desastrosa”, insistió.