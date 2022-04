Funcionarios de la Municipalidad del Cusco no cumplen perfil para cargos

La Contraloría General de la República observó que varios funcionarios de la Municipalidad Provincial del Cusco (MPC) no cumplen con los requisitos exigidos en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) ni el perfil requerido, pero aún así han sido designados en sus puestos por resolución de alcaldía.

El informe de orientación de oficio Nro. 006-2022-OCI/0385-SOO da cuenta que la directora de la Oficina de Liquidación de Proyectos de Inversión Pública de la comuna provincial, la contadora Yelvi Yuneth Yabar Dávila, no cumple con el perfil exigido. Advierte que no cuenta con título profesional de arquitectura, ingeniería y/o afines, pero a la vez no tendría la habilitación vigente del colegio profesional de Contadores Públicos, entre otros. En noviembre del 2021 la designaron, la cambiaron, pero nuevamente es designada en enero del presente año.

Esta misma situación ocurre con el Subgerente de Turismo y Cultura, César Ramírez Loayza. El informe precisa que no cumple con los perfiles establecidos en el (ROF) de la MPC, pero además no cuenta con diplomados, cursos y/o programas de especialización en gestión pública, cultura, turismo, educación, deporte, inversión pública o afines. Se advierte que tampoco acreditó experiencia laboral mínima de dos años en oficinas de Turismo y Cultura requeridos para el cargo de confianza.

Otro que no cumple el perfil exigido es el Subgerente de Comercio, Industria y Artesanía, el economista Tomas Lovatón Solís, designado en el cargo el 1 de enero del presente año. El informe detalla que no cuenta con experiencia laboral específica mínima de dos años en dicha área, requisito mínimo establecido en el ROF para ocupar el cargo.v

Observa por tercera vez

La regidora de la Municipalidad Provincial del Cusco, Tania Cardeña, manifestó que es la tercera vez que la Contraloría observa a funcionarios en cargos de confianza de la actual gestión del alcalde Víctor Boluarte. Sin embargo señalo que a la actual autoridad “poco o nada le interesa”, pues considera que se “premia a gente” por distintas razones.