Consulta sobre nueva Constitución requiere una reforma previa

Más allá de la retórica, el presidente Pedro Castillo aún no ha presentado el camino específico a través del cual busca llegar a una posible consulta sobre una nueva Constitución. En opinión de los especialistas Pedro Grández y Omar Cairo, este plebiscito no será posible, si antes no se reforma el artículo 206 de la Carta Magna.

El primer paso para todo esto será la aprobación del proyecto de ley anunciado por Castillo, por parte del Consejo de Ministros. Esto podría concretarse en la sesión ordinaria del miércoles próximo, si acaso hay alguna idea avanzada.

El ministro de Salud, Jorge López, reveló ayer que los miembros del gabinete no tenían conocimiento sobre esta apuesta por el referéndum para una nueva Constitución. “Teníamos evaluaciones, pero no teníamos nada en concreto”, expresó en Exitosa.

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, también se refirió al tema vía Twitter, pero solo con generalidades.

Se limitó a señalar que se consultará a la ciudadanía si está de acuerdo o no con una nueva Constitución. Y agrega que “todo estará en manos del Congreso”, en relación a la necesaria aprobación del proyecto, desde este poder del Estado.

El artículo 206

Consultado sobre si se puede convocar a consulta para una nueva Constitución bajo el marco normativo actual, el constitucionalista Pedro Grández fue enfático en señalar que no es posible.

Castillo ha señalado que en octubre, en las elecciones regionales y municipales, se podría incluir una cédula para el plebiscito. Pedro Grández precisa: “Eso es imposible”.

También el constitucionalista Omar Cairo señaló en TV Perú que “hoy día no se podría hacer esa consulta”.

Ambos especialistas coinciden en que el Ejecutivo primero tendría que presentar un proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 206 de la Carta Magna e incorporar una tercera modalidad de reforma parcial o total de la Constitución, vía referéndum.

Primer candado

Esta primera reforma se puede dar mediante la aprobación en dos legislaturas ordinarias consecutivas, con 87 votos.

La segunda opción es la aprobación con solo 66 votos y la reforma constitucional del cambio del artículo 206 se podría ratificar en referéndum.

Es decir, existe un candado en el artículo 206, razón por la cual no es posible convocar en forma directa al plebiscito sobre una nueva Constitución.

Primero se debe abrir este candado con una reforma constitucional.

Solo si en una primera etapa se logra modificar artículo 206, se podría dar el paso hacia la consulta que propone Castillo.

Fue tal vez por ello que la expremier Violeta Bermúdez se dirigió al presidente Pedro Castillo recomendándole, públicamente, consultar primero con el constitucionalista de su gabinete César Landa.

Rechazo

Ahora bien. La modificación del artículo 206 pasa también por el Congreso y ya han surgido voces en contra.

La primera vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones (APP), expresó su rechazo a este eventual proceso hacia una nueva Constitución, en diálogo con La República.

“(En APP) no estamos de acuerdo. El presidente que tenemos, en nombre del pueblo, está tomando las peores decisiones, y lo hace de la mano de un delincuente”, expresó, en referencia al sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón.

La presidenta del Congreso, María Alva (AP), también se pronunció vía Twitter contra una eventual Asamblea Constituyente.

Juárez contra propuesta de Castillo

La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez (FP), apuntó que la propuesta de Castillo de convocar a una consulta sobre una nueva Carta Magna es inconstitucional.