Francisco Sagasti sobre consulta para nueva constitución: “Me parece inconveniente por el momento”

Luego de que el presidente Pedro Castillo anunciara que enviará una propuesta al Congreso para consultar en referéndum si la ciudadanía desea una nueva constitución, el exmandatario Francisco Sagasti consideró que era “inconveniente” el planteamiento en esta circunstancia.

“ Me parece algo inconveniente por el momento. Una reforma constitucional de esta manera debe ser producto de una discusión muchísimo más amplia . Si (el presidente Castillo) tiene un súbito ataque de sensatez, lo ideal sería que se presente una propuesta para adelantar elecciones generales”, declaró a La República.

“Se puede modificar la Constitución que tenemos y luego, más adelante, producto de una discusión sumamente amplia, sobre las opciones del país para el futuro, los problemas que nos aquejan, la inercia histórica y el nuevo contexto mundial que se viene, después un debate de ese tipo sería hasta interesante y conveniente el pensar en una nueva Constitución. Pero no por el momento, solamente por presiones de uno u otro tipo”, añadió.

Respecto a Pedro Castillo, Sagasti opinó que “es una persona de buena voluntad”, pero que “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”, dado que con su gestión ha demostrado no tener un concepto claro de cómo liderar al país “de manera inclusiva”.

“ Y lo segundo, que me parece muy complicado, es un talento especial para escoger a las peores personas que lo acompañen en el Gobierno . Yo creo que sí. A mí lo que me preocupa es que no haya habido un proceso de aprendizaje en los errores cometidos”, sustentó el ex jefe de Estado.

Congreso tampoco tiene una buena gestión, opinó Francisco Sagasti

En otro momento, Francisco Sagasti opinó que el Congreso no ha tenido una buena gestión y que solo “15 o 20 congresistas dan la talla” con iniciativas adecuadas.

