Colegio donde cardenal Barreto fue docente lo defiende de calificativo de Aníbal Torres

La última semana, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, utilizó el término “miserable” para referirse al arzobispo de Huancayo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Pedro Barreto, luego de que el eclesiástico, quien integra el Acuerdo Nacional, se reuniera con el presidente de la República, Pedro Castillo, y posteriormente adelantará que el mandatario tiene pensado hacer una recomposición de su gabinete de ministros.

“Ahí tenemos un cura, el cura Valverde, no, perdón, me equivoqué, el cura, autoridad de Huancayo, su nombre me olvidé, tan miserable puede ser esta persona... Él cree que uno es un tonto. Él está a favor de los grupos de poder”, dijo el titular de la PCM.

Tras ello, las críticas a Aníbal Torres por este calificativo no se hicieron esperar. Al rechazo se sumó el colegio Cristo Rey ASIA – Cristo Rey de Tacna, donde el hoy cardenal Barreto fue docente.

Mediante un comunicado, los antiguos alumnos jesuitas del colegio, señalaron que “las declaraciones real o deliberadamente confusas del primer ministro, Aníbal Torres, al utilizar un término peyorativo, reflejan una falta de empatía, del rol que se espera de una autoridad tan importante ”.

En su defensa, el jefe del Consejo de Ministros señaló que la expresión responde a “un dicho popular que se utiliza en diferentes sectores cuando un ciudadano no se acuerda del nombre de otra persona.