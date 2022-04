Ministro Gavidia descarta presunto plan golpista de las FF. AA. anunciado por Aníbal Torres

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, rechazó que las Fuerzas Armadas estén planeando un golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, como anunció el jefe del gabinete, Aníbal Torres, este viernes 22 de abril. Gavidia afirmó que las instituciones bajo su cargo son respetuosas de la Constitución.

“He hablado con el presidente del Consejo de Ministros sobre estas declaraciones. Indudablemente, creo que hay también una clara interpretación incorrecta, No sé si es la palabra más adecuada”, expresó el ministro de Defensa este domingo 24 de abril en Canal N.

En esa línea, Gavidia reafirmó que las Fuerzas Armadas son “respetuosas y trabajan enmarcadas en la Constitución”. “Son instituciones no deliberantes y nuestra tarea principal y primordial es defender la soberanía del país, defender la integridad del territorio”, añadió el titular de Defensa.

“Yo no creo que haya algún oficial, algún integrante de las Fuerza Armadas en actividad, que esté pensando en una aventura golpista trasnochada. Eso ya no es posible en estos momentos. Sin embargo, hay políticos que creen que esto podría darse. Yo no creo que sea una forma de resolver nuestros problemas”, matizó José Luis Gavidia.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, había alertado sobre un presunto plan de los militares para derrocar al mandatario Pedro Castillo. “Un sector viene buscando la vacancia del presidente, pero tengo que advertirles que el plan no acaba ahí, altos miembros militares se van a pronunciar en el mismo sentido (vacancia) para dar un golpe de Estado”, señaló Torres desde la región Cusco.