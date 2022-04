Congresista de Acción Popular afirma que van a interpelar “definitivamente” a Aníbal Torres

El primer ministro, Aníbal Torres, estaría en la mira del Congreso, ya que, según lo expresado por el congresista de Acción Popular Wilson Soto, en el próximo pleno verán el tema de la interpelación al jefe de la PCM. En esa línea, consideró que “lo ideal” sería que Torres renuncie al cargo, pues afirmó que este ya no posee “credibilidad”.

“ Este señor (Aníbal Torres) no tiene credibilidad, lo ideal es que dé un pase al costado. Lo vamos a interpelar definitivamente. En el próximo pleno lo veremos ”, declaró a Canal N.

Previo a esto, se solidarizó con el cardenal Barreto, luego de que el presidente del Consejo de Ministros lo catalogara de “miserable”. “Es una falta de respeto, la Conferencia Episcopal lo ha respaldado”, agregó.

Como se informó, el pasado 21 de abril, Torres insultó al cardenal, quien se reunió con el presidente Pedro Castillo en el marco del acuerdo nacional para lograr consensos y resolver la crisis política.

“Ahí tenemos un cura, el cura Valverde, no, perdón, me equivoqué, el cura... autoridad de Huancayo, su nombre me olvidé, tan miserable puede ser esta persona (...). Él cree que uno es tonto. Él está a favor de los grupos de poder”, dijo el titular de la PCM sobre al cardenal Barreto . “Él quiere, por supuesto, que el Gobierno pase a formar parte de la derecha”, añadió.

Propuesta de nueva Constitución no estaría dentro del marco legal, afirma Soto

Wilson Soto también se refirió a la iniciativa propuesta por el jefe de Estado respecto a la realización de referéndum para una nueva Constitución, y dijo que esto no está acorde con el marco legal, dado que incumple lo previsto en el artículo 206 .

Pedro Castillo anunció que va a presentar un proyecto de ley ante el Congreso a fin de que, en la cédula de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, se coloque la consulta, para que se determine si se implementa o no una nueva Carta Magna.