Alejandro Cavero: “No hay ningún temor si nos tenemos que ir todos”

El parlamentario de Avanza País Alejandro Cavero se refirió al tema de un eventual adelanto de elecciones generales en el país. Cavero señaló que no tiene temor si todo el Congreso tiene que irse. No obstante, aseguró que el Legislativo no debe “permitir ser tomado como corresponsable de la crisis”.

“No hay ningún temor si nos tenemos que ir todos, pero de ninguna manera el Parlamento tiene que permitir ser tomado como corresponsable de la crisis que está pasando ahora ni dejarse jalar al pantano que nos quiere sumergir el mandatario, porque esta crisis política tiene nombre y apellido: el presidente Pedro Castillo y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón”, puntualizó con firmeza para Canal N.

Asimismo, sostuvo que las nuevas elecciones no garantiza que las cosas mejores. Incluso mencionó que “de repente viene un gobierno peor que el de Pedro Castillo y un Congreso peor del que tenemos ahora”. Resaltó que, en caso exista un adelanto de elecciones, se necesita realizar antes una reforma política para dejar la “casa ordenada”.

“Hagamos antes una reforma política importante para dejar la casa ordenada y tener mejores reglas electorales a futuro. Volver a la bicameralidad que hemos planteado, el voto voluntario, renovación por mitades. Tener un sistema electoral mucho mejor del que tenemos ahora para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ha pasado, porque de nada sirve tirar los dados si la incertidumbre es permanente”, dijo.

El congresista Cavero también se refirió al periodo de gestión del mandatario de la República, Pedro Castillo. Comentó que la “inestabilidad y mediocridad le está pasando factura sobre todo a los más olvidados”. Además de que eso se puede evidenciar con los más de ”50 ministros” que ha tenido Castillo desde que asumió el cargo presidencial.

“El Estado no está avanzando al mismo ritmo que el sector privado, que la economía. El Estado está fungiendo como freno. Castillo y su gabinete tienen que entender que ellos no pueden andar por la vida administrando el piloto automático (...). Entender que ellos no pueden colocar gente absolutamente incapaz e inadecuada en los gabinetes, donde hemos tenido más de 50 ministros en los últimos nueve meses. Eso es histórico”, anotó el congresista.

En relación a que la ciudadanía responsabiliza al Congreso por también ser partícipe de la crisis política que enfrenta el Perú, el parlamentario de Avanza País sostuvo que los padres de la patria tienen como tarea legislar, fiscalizar y representar.