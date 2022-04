Walter Gutiérrez dejará la Defensoría del Pueblo este miércoles 27 de abril

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, dejará oficialmente dicho cargo este miércoles 27 de abril, según informaron fuentes de la referida entidad a La República. Ante ello, deberá ejercer de manera interina el puesto la primera adjunta Eliana Revollar Añaños.

La ceremonia de despedida de Gutierrez Camacho se llevará a cabo el lunes 25. Las mismas fuentes señalan que “de manera informal” se solicita que a cada área u oficina de la Defensoría envíe a tres personas a dicho evento. En tanto, Revollar Añaños asumirá el cargo de defensora del Pueblo a partir del jueves 28.

Walter Gutiérrez cesará de manera voluntaria del puesto a poco más siete meses de haber vencido su mandato. El letrado ya había anunciado su salida para marzo de este año; sin embargo, esto nunca se concretó.

“La próxima semana voy a dejar el cargo porque yo lo he determinado (...) Yo sí cumplo mi palabra y no estoy apegado al cargo, y porque no tengo ningún apetito de poder que no sea simplemente cumplir con mis competencias”, declaró el defensor a Correo en la última semana de marzo.

Últimas acciones de Walter Gutiérrez bajo la Defensoría

En abril, el defensor del Pueblo ha expresado su disconformidad con el Gobierno de Pedro Castillo, lo que ha generado que sectores del oficialismo cuestionen su permanencia en el cargo, e incluso desencadenó una denuncia constitucional en su contra.

El 4 de abril, anunció que solicitará reconsiderar la decisión de Zoraida Ávalos de suspender las investigaciones contra Castillo Terrones; sin embargo, su pedido fue desestimado.

Luego, presentó un hábeas corpus para dejar sin efecto el toque de queda que decretó el Gobierno para el 5 de abril, desde las 2.00 a. m. hasta las 11.59 p. m.

El 9 de abril, Walter Gutiérrez envió un oficio solicitando la renuncia del presidente a raíz de los numerosos cuestionamientos a lo largo de su gestión.