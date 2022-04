Lucio Castro: “El presidente Pedro Castillo nos obliga a tomar la decisión de solicitar su renuncia”

La Conferencia Episcopal acaba de decirle al presidente Castillo que debe gobernar para todos los peruanos, no para grupos. El Sutep, igual, pide que el presidente no actué como dirigente de la Fenatep.

Así es, de acuerdo con lo que dice la Conferencia. El presidente Castillo, lejos de actuar en beneficio de todos, de unificar, divide y busca posicionar a grupos propatronales. Un ejemplo de esto lo hemos tenido cuando ha querido sorprender al magisterio promoviendo un encuentro con su sindicato patronal en un hecho histórico que beneficiaba a los maestros (CTS para docentes). Y en el magisterio hay organizaciones sindicales que representan a los trabajadores, una mayoritaria (Sutep) y otra intrascendente que representa y promueve el presidente (Fenatep). Así, pues, esa mirada, de presidente, de dirigente, de país, no la ha venido demostrando, sino de confrontación y división.

A propósito del Fenatep, ¿insisten en pedir la nulidad de su inscripción?

Hemos planteado con documentos reiterados en el Ministerio de Trabajo para que respondan, no con criterios personales o de sus ‘corazoncitos’, sino jurídico, y hasta la fecha no hay respuestas. Lo que evidencia que tienen el afán de caerle bien al presidente y no pronunciarse ante una inscripción a todas luces irregular.

Pese a que hubo una marcha con CGTP y otros gremios, el Gobierno no los escucha.

Nos movilizamos el 7 de abril de manera masiva. Esa vez le pedimos al presidente que recapacite y enmiende su camino, que cumpla sus compromisos electorales, y para los cambios que el país necesita tenga como soporte a las organizaciones sociales, sindicales y las mayorías del país. No lo está haciendo. Y nos obliga a los trabajadores, en particular al magisterio, al Sutep, a tomar la decisión de solicitar su renuncia y plantear elecciones generales. Creemos que como van las cosas nos estamos acercando a esa situación. Este sábado 23 de abril tenemos la Asamblea Nacional de Delegados y ahí vamos a considerar el comportamiento del Gobierno en términos políticos y económicos y también la situación de la educación. Para nadie es un secreto que el costo de los alimentos es constante y que el Gobierno carece de un plan anticrisis, de un plan antiinflación.

Hay varios sectores que le piden al Gobierno un cambio de rumbo y no los está escuchando. ¿Cree que sí les hará caso a los gremios sindicales?

El Gobierno está demostrando que hace oídos sordos a nuestras peticiones y que no cumple sus compromisos. Lo que vamos a observar es que los conflictos y la crisis se van a agudizar.

¿Me está diciendo que tomarían medidas más radicales?

Este sábado 23 vamos a acordar una movilización nacional y esto tiene que ver con crear las condiciones para respuestas de mayor envergadura, a efectos de exigir que el Gobierno cumpla con la ley, con los derechos de los trabajadores. Un ejemplo, pedimos que haya negociación colectiva y el pliego de reclamos del magisterio se aborde, eso lo establece no el Sutep, sino la ley, pero el Gobierno hace oídos sordos al cumplimiento de la normatividad y el malestar es creciente.

¿Pero sí están de acuerdo con la aprobación del pago del 100% de la CTS a los maestros?

Ese no es un logro del Gobierno, es un logro del Sutep. Eso tiene que ver con un proyecto formulado por el Sutep al anterior Congreso. Este Congreso lo discutió y aprobó, al igual que el anterior, Sagasti no lo firmó y Castillo lo observó y puso algunos reparos. El Congreso dio esta ley para los trabajadores y reconocemos ese apoyo.

¿Cómo surge el cuestionamiento del Sutep al Gobierno?

Al principio el Sutep apoyó de manera decidida a Castillo para que sea presidente. Hubo un acuerdo nacional en ese sentido. Lo que exigimos hoy es que cumpla con sus compromisos electorales, todo lo que planteó para la educación y las mayorías del país. Eso motiva el comportamiento contestario, cuestionador, del sindicato. No cumple ni siquiera un punto…

El presidente Pedro Castillo celebró con los dirigentes de la Fenatep la ley que otorga 100% de CTS a los maestros, pese a que no suscribió norma que era esperada por los docentes. Foto: Presidencia

10% del PBI a Educación...

... Remuneración equivalente a 1 UIT, no ha aumentado ni un solo sol a los auxiliares de educación, sueldo de maestro para el presidente de la República, mitad de sueldo para congresistas, legislación educativa derogada, nombramiento automático de maestros, ingreso libre a las universidades…

Bueno, no va a cumplir.

No va a cumplir. Y eso nos genera preocupación y malestar creciente, y seguro la necesidad de optar en su momento acciones de mayor contundencia.

El Gobierno dice ser de los trabajadores. ¿Los ha convocado en algún momento?

Es un Gobierno que dice ser de los trabajadores, del pueblo, pero para nada ha convocado a los trabajadores. Las normativas que salgan deben tener la voz de los trabajadores, eso no sucede. Entonces el Gobierno de los trabajadores y el pueblo es declaración y no coincide con la realidad. Igual, eso de la palabra del maestro, que significa coherencia, el presidente lo que hace es desacreditarla.

¿Qué espera del gobierno? ¿tiene la esperanza que mejore su relación con el Sutep?

Le hemos pedido al presidente de manera reiterada que rectifique, retome el camino correcto. Está siendo oídos sordos a esta petición. Está motivando que sea cada vez más creciente el exigir la renuncia y elecciones generales.

Personalmente, usted sí aprueba esa exigencia.

Por lo que está sucediendo, creemos que esa es la salida.

“Exigimos que se asegure la bioseguridad y las vacunas”

¿Apoya la decisión del Minedu de aprobar el aforo al 100% en colegios y anular el metro de distancia?

Creo que hay dos aspectos centrales, primero es la bioseguridad; las instituciones educativas deben contar con infraestructura sanitaria básica y para que eso suceda juegan un papel central los gobiernos regionales, locales, padres de familia, directivos, trabajadores del sector, que deben asegurar que esa condición exista, porque si no se pone en peligro la vida y salud de la gente. Y segundo, tiene que haber vacunas suficientes para los menores y una campaña más agresiva de sensibilización del Gobierno hacia los padres para que vacunen a sus hijos, esa campaña no ha habido. No nos oponemos, pero sí exigimos que esto se asegure.

¿El Gobierno se apura al decidir que desde el lunes las clases sean al 100%?

Se debe partir de la realidad, que nos indica que en infraestructura hay dificultades... El director regional de Lima metropolitana acaba de decir que este lunes es imposible comenzar con la presencialidad al 100% de aforo...

Según el ministro, la vacunación a los maestros está al 80% con tres dosis.

Con las tres dosis hay menos del 80%. Hay que hacer más intensa la campaña.

Y habla de un plan para recuperar clases presenciales en enero y febrero, y habría clases los sábados.