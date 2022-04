A favor y críticas por consulta para cambiar la constitución

Roberth Orihuela.

El presidente Pedro Castillo Terrones anunció un proyecto de ley para hacer una consulta donde se defina si la ciudadanía quiere una nueva constitución.

El anuncio provocó diversas reacciones. En Arequipa, el congresista oficialista Jaime Quito Sarmiento saludó la iniciativa.

“Ya era hora. Los pueblos de Cusco y del sur estaban esperando la medida. Es pertinente. Ahora los congresistas deben demostrar que están a la altura, sino las consecuencias serán adversas para la población. (El cambio de Constitución) es necesario para el país, porque el neoliberalismo entró en crisis hace mucho tiempo”, dijo.

Quito Sarmiento indicó que también está a la espera de debatirse el proyecto de ley que busca eliminar definitivamente los monopolios en el país . Este fue presentado también por el Ejecutivo la semana pasada. “Lastimosamente la mesa directiva y la junta de portavoces la quieren ocultar, pero es inevitable porque sino la población va a salir a las calles.

Por su parte, el congresista de Acción Popular Edwin Martínez Talavera, acusó que esta propuesta sería “una mentira más” del mandatario. Señaló que no es la primera vez que Pedro Castillo hace anuncios como este y que nunca ha cumplido. “Ya le ha mentido al mismo cardenal (Pedro Barreto) sobre la renovación del gabinete de ministros. No genera credibilidad. Siempre genera especulaciones. Cuando lo haga de verdad, me pronunciaré”, aseveró.

El sociólogo y exministro de Educación, Nicolas Lynch Gamero, también se pronunció sobre la iniciativa del presidente. Indicó que al parecer el mandatario no se olvidó de la promesa principal por la que el pueblo peruano votó por él. Agregó que espera que el Congreso esté a la altura y apruebe el proyecto de ley.

“Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de enero del 2013, a propósito de una demanda que hizo el Colegio de Abogados de Cusco, que dice que es posible que el Congreso reforme la Constitución a través de una Asamblea Constituyente.