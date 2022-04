RMP: “¿Quién le organiza los paros a Pedro Castillo? Perú Libre”

Las reales intenciones de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, partido que llevó al poder a Pedro Castillo, habrían sido reveladas, según Rosa María Palacios, durante un evento oficial de la agrupación del lápiz. “La izquierda tiene el Gobierno, pero no tiene el poder”, dijo el sentenciado exgobernador de Junín.

De acuerdo a la hipótesis de la abogada, Cerrón Rojas sería quien le organiza las movilizaciones sociales al Gobierno. Agregó que el líder de Perú Libre está basando su pedido de una asamblea constituyente en estas protestas que, en su mayoría, son legítimas.

“¿Qué busca la asamblea constituyente? Cerrar el Congreso. El primer interesado en cerrar el Congreso es Cerrón. No (le interesa) que se vaya Pedro Castillo, (...) a estas alturas creo que lo puede sacrificar. Él no quiere nuevas elecciones para tener un nuevo presidente o un nuevo Congreso; sino para tener una constituyente cuyos miembros no sean elegidos por voto popular; sino por designaciones de organizaciones de base”, explicó.

El objetivo de esta asamblea constituyente - continuó - es cambiar el capítulo económico de la Constitución para, en consecuencia, apropiarse de todos los medios de producción, especialmente del sector minero. Palacios recalcó que este plan esta detallado en el ideario y programa de Vladimir Cerrón con el que postuló Castillo Terrones en las Elecciones 2021.

Durante un evento de capacitación, Cerrón Rojas sostuvo que la izquierda tiene el Gobierno, pero no el poder, para ello, debería tener “el control del Ejército, de la Policía, del cuerpo de magistrados, de la burocracia estatal y del control del clero”.

Pese a que Perú Libre lleva meses recolectando firmas para convocar a una asamblea constituyente, la conductora de “Sin guion” recordó que aún no se ha presentado nada oficial, por lo que la solución, para Vladimir Cerrón, sería gestar paros nacionales fomentados por la izquierda, salvo que ahora sí cuentan con financiamiento para operar.

La abogada sostuvo que su hipótesis podría ser respaldada gracias a los tuits de Cerrón Rojas, donde manifiesta su apoyo a los manifestantes: “¡El pueblo es más consciente de su misión histórica: nueva Constitución para el Perú!”, escribe y adjunta una foto que muestra a pobladores con pancartas en mano pidiendo el “cierre del Congreso” y “nueva Constitución”.

En otro post, Cerrón convoca a los ayacuchanos a unirse a la lucha por la asamblea constituyente y cita el tuit de la congresista Margot Palacios, quien ha presentado un proyecto de ley que, según RMP, es “un mamarracho” para convocar a una constituyente, de manera inconstitucional e ilegal.

“Lo que teme Vladimir Cerrón es que, en unas próximas elecciones, Perú Libre no pase la valla, como no lo hizo en enero del 2020 (...) ¿Quién le organiza los paros a Pedro Castillo? Perú Libre, ellos mismos crean un clima de convulsión social”, precisó.

No obstante, detalló que el dignatario no está libre de culpa. A estas alturas, prevé que es cómplice y no víctima de este caos.