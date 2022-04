¿Quién es Paul García, excongresista y precandidato vinculado con Chim Pum Callao?

Paúl Gabriel García Oviedo, excongresista de la República por el partido de Acción Popular (2016-2020), pretende ahora ocupar el sillón municipal del Callao con el movimiento regional Fuerza Chalaca, fundado por Omar Marcos, exalcalde de Ventanilla, quien integró además Chim Pum Callao, agrupación que gobernó a los chalacos por más de dos décadas y cayó sumergida en casos de corrupción.

Las aspiraciones de Paúl García por llegar a la alcaldía del Callao no son nuevas. En el 2018, el exparlametario postuló con el partido Acción Popular; sin embargo, no logró llevarse la victoria. Si bien no se encuentra investigado en la actualidad por la Fiscalía, sus vínculos cercanos con los ‘chimpuneros’ podrían reflejar las políticas que desea promover en el Puerto.

¿Quién es Paul García Oviedo?

Paul García Oviedo nació el 2 de octubre de 1990. El precandidato cursó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de Lima. En el 2009, empezó la carrera de Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); no obstante, no llegó a culminar sus estudios. En el 2012, García siguió Mercadotecnia en la escuela Zegel IPAE; pero tampoco ejerce esta carrera profesional.

Experiencia laboral de Paúl García Oviedo

Pese a que llegó a ocupar un escaño en el Congreso (periodo 2016-2021), Paúl García solo ha sido designado en el cargo de director ejecutivo nacional de la Asociación de Municipalidad del Perú, tal como lo revela el portal del Congreso de la República.

¿Qué partidos ha integrado Paul García Oviedo en su carrera política?

El precandidato de Fuerza Chalaca solo ha pertenecido al partido de Acción Popular, organización que lo respaldó desde el 2016. Fue en el 2018 cuando ascendió a secretario regional y postuló para la provincia del Callao.

Sospechosos vínculos de Paul García Oviedo

Paul García Oviedo apareció como candidato de Acción Popular para el Congreso por el Callao en el 2016, cuando el aspirante presidencial de ese partido era Alfredo Barnechea. En el 2018, ascendió a secretario regional de AP y postuló a alcalde provincial junto a Patricia Chirinos, que candidateó a gobernadora. La actual tercera vicepresidenta del Congreso venía de ser alcaldesa del distrito de La Perla, con el partido Chim Pum Callao.

Un hecho relevante en ese año responde a que la Fiscalía inició un proceso por presuntas firmas falsas en las elecciones internas de su partido político, donde también se involucra a Chirinos. Esto, según la disposición fiscal n° 116 – 2019.

En el 2020, García Oviedo fue congresista con Acción Popular. En plena pandemia por la COVID-19, el exacciopopulista gestionó la entrega de 150 pruebas contra el coronavirus para beneficiar a comerciantes del mercado San Pedro de la ciudad del Pescador.

Posteriormente, la clínica que auspició el apoyo fue allanada por la Policía Nacional del Perú por traficar con productos falsos. Asimismo, se conoció que el centro de salud le pertenecía a Marcos Valdivia, hermano de Carlos Valdivia, excandidato a la alcaldía de Bellavista, quien también se encuentra investigado por su cercanía con la organización criminal Los Cuellos Blancos.

Este hecho tomó más fuerza cuando se reveló un audio donde Julio Gutiérrez Pebe, exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), le pidió a Cesar Hinostroza, ex juez supremo, que hablara con Juan Sotomayor para que su sobrino Carlos Valdivia sea candidato de su partido político.

En la actualidad, Carlos Valdivia también postula con Fuerza Chalaca, de Paul García Oviedo, pero a la Municipalidad Distrital de Bellavista.

Propuestas de Paul García Oviedo

Entre las políticas de Paul García Oviedo, destaca la lucha contra la corrupción, implementación de seguridad ciudadana con la compra de cámaras y vehículos. Asimismo, plantea multar a las empresas que generen contaminación, además de invertir en Educación. En esa línea, promueve fuentes de trabajo para el Callao.