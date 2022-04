Elvia Barrios: “Le expresé mi desazón al presidente por no fijar una fecha para Consejo de Estado”

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, declaró haber manifestado su preocupación y desazón al mandatario Pedro Castillo por no fijar una fecha exacta para la realización del Consejo de Estado, reunión que es integrado por los máximos representantes de los tres poderes estatales y órganos constitucionales.

“Yo le he expresado mi preocupación y desazón por la no fijación de una fecha cercana al Consejo de Estado y el presidente me ha expresado su voluntad de hacerlo de manera inmediata ”, dijo en conferencia de prensa, luego de la ceremonia por los 25 años de la operación Chavín de Huántar.

En ese sentido, indicó que esperará que el jefe de Estado cumpla con ejecutar una sesión del Consejo de Estado. En esa línea, Barrios Alvarado opinó que a las máximas autoridades les falta dimensionar el valor que tiene la referida asamblea para el país.

En otro momento, la presidenta del Poder Judicial se refirió a las crisis política y social que enfrenta el país. Al respecto, expresó que no se puede ser ajeno a la realidad. Por ello, recomendó que la única forma de salir del conflicto es que los poderes del Estado y los máximos representantes constitucionales se articulen para dictar medidas.