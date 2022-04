Confiep pide cambios a Castillo: “Creo que este gabinete se agotó, incluyendo a Aníbal Torres”

Al pedido de renovación de gabinete ministerial, se ha unido el presidente de la Confiep, Óscar Caipo, quien consideró que el mandatario Pedro Castillo necesita hacer el cambio en mención para lograr mejoras en el país, pues consideró que no se puede avanzar con el primer ministro Aníbal Torres.

“ Es importante que el presidente se dé cuenta que debe corregir porque el país no aguanta más. Yo creo que este gabinete se agotó, incluyendo a Aníbal Torres . Él esta buscando culpables donde no los hay y habla de todos los temas menos de las soluciones para resolverlos. El cambio incluye a la posición de premier”, declaró para RPP.

En esa línea, cuestionó también las designaciones erradas de parte del jefe de Estado en los distintos ministerios, pues afirmó que no se ha considerado gente técnica y capacitada para la función pública.

“En estos nueve meses, hay una falta de dirección. Se han hecho nombramientos de ministros, cambios en los ministerios y otros nombramientos de funcionarios que no tienen la capacidad ni la experiencia y en muchos casos no tienen la idoneidad . Básicamente no se ha implementado ninguna política pública que promueva el crecimiento económico”, refirió.

PUEDES VER: Excomandos de Chavín de Huántar se retiran de ceremonia antes del discurso de Pedro Castillo

El nuevo premier debe “tener aptitud” para liderar el país, afirma Caipo

Óscar Caipo comentó posibles características que debería tener el próximo nuevo presidente del Consejo de Ministros. Entre ellas, que tenga experiencia, “sin cuestionamientos” y capacidad de diálogo.