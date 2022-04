Miguel Cabrejos: “Los obispos oímos a la población que dice ‘ya basta (de inestabilidad)’”

La Conferencia Episcopal en su comunicado dice “basta ya de inestabilidad”.

Hemos dicho que el Ejecutivo y el Legislativo deben estar al servicio del pueblo peruano y también nos hemos dirigido a la sociedad civil. Los dos primeros fueron elegidos por el pueblo peruano y llamamos a una corresponsabilidad de la sociedad civil. En ese sentido, este comunicado dice “basta ya”, porque el clamor de la población es muy grande. Y los obispos, que estamos en todos los rincones del Perú, oímos a la población que dice “ya basta”... ¿Quién piensa en la población? ¿Quién piensa en problemas como la educación, salud? Y se viene más hambre, y conflictos sociales.

Y por las amenazas de vacancia y censuras, se dejan ver esos grandes problemas.

No piensan en la población. Están pensando en resolver sus problemas internos, en lo que tienen entre ellos, pero deben pensar en el bien del Perú, en un bienestar sostenible, integral... En estos momentos Cusco está levantado, está el problema minero, el problema agrario... se viene abajo todo.

Le dicen directamente al presidente Castillo que él personifica a la nación y gobierna para todos los peruanos.

Mensaje directo, sí, pero recogido de la Constitución, el artículo 110 dice que personifica a la nación y por eso debe pensar en todos, no en un grupo, menos en intereses subalternos, mezclados con corrupción, cuotas partidarias, que resquebrajan la institucionalidad. Hay una gran inestabilidad.

Se llama por igual al Congreso y al Gobierno a que elijan funcionarios idóneos.

Hoy hay que buscar la profesionalización en todo, inclusive ahora la Iglesia habla de la profesionalización de la catequesis. Y el Ejecutivo tiene que hacer lo mismo, debe poner personas de alta calidad, de formación, y, claro, libres de reproches judiciales, por decirlo así.

¿Será el Acuerdo Nacional el lugar adecuado de diálogo?

El AN es un buen espacio, está formado por representantes de la sociedad civil, por eso en el comunicado hablamos de la responsabilidad del Ejecutivo, Legislativo y llamamos a la corresponsabilidad de la sociedad civil... Es un espacio de diálogo, de buscar consensos, de propiciar compromisos. El AN es importante, le da participación a la sociedad civil.

Tiene esperanza en que el mensaje sea aceptado tras las reacciones que hemos visto.

Como digo, el llamado no es solo al Ejecutivo y al Legislativo, es a la sociedad civil. La fuerza está en la población. Lo segundo es que tenga eco o no lo tenga... Te voy a responder con San Pablo, que dice: “A tiempos y a destiempos, siembra”... Lo que hacemos es sembrar, si cae en buen terreno, bendito sea Dios. No podemos estar callados, ya quisieran, pero somos peruanos y parte de la sociedad civil.

Hay mucha polarización.