“Cuello blanco” archivó grave acusación contra nueva autoridad elegida por JNJ

Yanet Guerrero Mego ratificó que el abogado Juan Fernández Jerí, fue quien le solicitó dinero para interceder ante el exfiscal de la Nación, José Peláez Bardales , con la finalidad de excarcelar a su padre Domingo Guerrero Dávila, acusado de asesinato. Juan Fernández Jerí no informó sobre este caso a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que lo ha elegido como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, un cargo con súper poderes para investigar, sancionar e incluso suspender a todos los fiscales del país.

Según el testimonio de Yanet Guerrero, fue en una reunión en enero de 2014, que Juan Fernández requirió 80 mil soles para gestionar la liberación de su padre ante Peláez, para quien entonces trabajaba como asesor de su despacho.

El caso lo denunció el exprocurador anticorrupción Christian Salas Beteta. Sin embargo, el 29 de noviembre de 2017, el titular de la fiscalía suprema de Control Interno, Víctor Rodríguez Monteza , archivó la imputación contra Juan Fernández Jerí . Como es de conocimiento público, Rodríguez mantuvo vinculaciones con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, y el 24 de noviembre de 2021, la Junta Nacional de Justicia lo destituyó precisamente por haber alertado a las autoridades corruptas que estaban siendo investigadas y grabadas sus conversaciones.

Irónicamente, como parte de un proceso de reingeniería luego del escándalo de Los Cuellos Blancos del Puerto, en el que resultaron varios fiscales involucrados, el Ministerio Público creó la Autoridad Nacional de Control. El 13 de abril, la JNJ eligió a Juan Fernández Jerí, quien fuera exculpado de una grave imputación por el “cuello blanco” Víctor Rodríguez Monteza, como titular de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, y se encargue de la lucha contra la corrupción.

“Estábamos desesperados buscando justicia para mi papá, averiguando quién nos podía ayudar con su caso. Por intermedio de un conocido (Gerardo Gaona Zorrilla), contactamos a Richard Guevara Dávila, de Bagua Grande”, relató Yanet Guerrero a La República.

Gerardo Gaona Zorrilla llevó a Yanet Guerrero a la casa de su amigo Richard Guevara. Durante el encuentro, Gerardo Gaona pidió a Richard Guevara que ayudara a Domingo Guerrero, padre de Yanet Guerrero. En la conversación, Richard Guevara hizo alusión de que una amiga suya, Nilda Caja Culqui, era secretaria del fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. Mencionó que a él lo habían ayudado en un problema hablando con el fiscal de la Nación, por lo que podía hacer lo mismo por la familia Guerrero.

“Richard Guevara Dávila me dijo que tenía contacto con el fiscal de la Nación al que había que darle algún dinero para que moviera los papeles y así mi papá saliera en libertad. Habló de 80 mil soles.”, recordó Yanet Guerrero.

Yanet Guerrero, quien vivía en Bagua, Amazonas, viajó a Lima y un día después le dio el alcance Richard Guevara Dávila para reunirse con el fiscal de la Nación.

“Fuimos a un edificio en la avenida Grau, donde el primer piso era un casino. Fuimos a un piso alto. Yo pensaba que nos íbamos a reunir con Peláez, porque esa era la idea. Pero el fiscal no estaba y nos recibió la secretaria (Nilda Caja Culqui). Al rato apareció (Juan) Fernández Jerí. Me causó sorpresa que no fuera el fiscal de la Nación. (Juan) Fernández me dijo que todos los trámites y papeleos los iba a hacer con ellos y también el pago era con ellos. Nosotros no teníamos un sol para darle, pero lo que quería era pedirle al fiscal de la Nación que dejen salir a mi papá. Esa fue mi idea tonta”, narró Yanet Guerrero a La República.

“Hice la denuncia del pedido de dinero y presenté grabaciones que probaban que la reunión existió. Me llamaron a declarar tres veces, pero a la fiscal anticorrupción a la que encargaron la investigación, no le importó averiguar el pedido de dinero. Por el contrario, me hablaba horrible. Me dijo que yo era la que, al ofrecer el dinero, cometía el delito. En lugar de investigar, me amedrentaba. La fiscalía hacía conmigo lo que quería. Luego de las tres audiencias a las que asistí, no me volvieron a notificar. Al final lo archivaron. No pude hacer nada porque no teníamos dinero ni para movilizarnos”, detalló Yanet Guerrero.

Incluso la fiscal amenazó a Guerrero diciéndole que por ofrecer dinero podía sufrir una pena de 8 años de cárcel.

El 17 de abril, 4 días después de haber sido seleccionado Juan Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador Tozzini, informó a la JNJ sobre la grave denuncia de Yanet Guerrero.

La JNJ desconocía del caso. Durante la entrevista personal, Juan Fernández no lo mencionó, no obstante, su relevancia. Pero al enterarse, el JNJ convocó a Fernández para que ofreciera su descargo hoy día, viernes 22 de abril. La juramentación de Fernández fijada para el miércoles 20 de abril, quedó suspendida.

Por intermedio de su asistente, Nancy Santibáñez, Juan Fernández Jerí arguyó que el abogado no estaba obligado a informar sobre el caso de Yanet Guerrero porque está archivado.

“En efecto, es un caso archivado, y dentro de las bases del concurso (para el cargo de jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público), no se menciona que el postulante debe mencionar los casos archivados. Pero, no habría existido ningún problema en informarlo”, dijo Nancy Santibáñez.

En su descargo ante el JNJ respecto a la imputación de Yanet Guerrero, Juan Fernández se defendió con la resolución del fiscal supremo “cuello blanco” Víctor Rodríguez Monteza, destituido por el mismo JNJ:

“Sobre lo señalado por Yanet Guerrero quien sería la denunciante; es totalmente falso. Todos los hechos y extremos que presuntamente atribuyeron a mi persona, fueron ampliamente investigados y analizados durante dos años, por la Fiscalía Suprema de Control Interno (Víctor Rodríguez Monteza). La Fiscalía Suprema de Control Interno, hace un promedio de cinco años, en el 2017, declaró infundada la denuncia interpuesta en mi contra. Denuncia que nunca fue impugnada por la denunciante, ni tampoco por el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios”, señaló Juan Fernández en un escrito.

Sin embargo, Yanet Guerrero Mego ratificó su testimonio a La República.

La República intentó comunicarse con el doctor Antonio Fernández Jerí sin suerte. Sin embargo, a través de su asistente Nancy Santibañez, Fernández Jerí se disculpó de no atender al diario debido a que se encontraba preparando una información que debía presentar hoy a la JNJ justamente sobre este caso.

“La denuncia que han presentado a la Junta es sobre ese caso y va a presentar su descargo. Lo está documentando presentando hoy. En las noticias Lo están poniendo como si él no hubiera querido informarlo, pero no es así. Es un caso archivado y dentro de las bases no incluía informar de casos archivados. Pero no habría existido ningún problema en informarlo”, señaló Nancy Santibañez.

La juramentación de Fernández Jerí debió de darse el día de ayer, pero debido a esta denuncia la juramentación quedó postergada y la JNJ ha citado a Fernández a dar su descargo el día de mañana en una audiencia pública.