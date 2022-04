Elecciones 2022: Perú Libre y Juntos por el Perú buscan ganar influencia en más regiones

Pese al gobierno errático de Pedro Castillo y la aparente decepción de sus votantes de provincias, los partidos considerados de izquierda con inscripción vigente para las elecciones regionales y municipales de octubre próximo insisten en poner en la mira a los votantes del interior del país.

Por ejemplo, el partido de Vladimir Cerrón, que llevó a Pedro Castillo al sillón presidencial, en el 2018 postuló en siete regiones; y ahora el 2022 lo hace en 23 regiones de las 25 que tiene el país. Perú Libre tenía en ese entonces presencia en algunas regiones del centro y sur del país, como Arequipa, Ayacucho y Madre de Dios, pero tras la victoria electoral logró sentar bases en varias regiones del norte, como Piura, Tumbes y Lambayeque.

Como se recuerda, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2021, el discurso que se impuso por parte de Pedro Castillo fue de polarización entre Lima y el interior, el cual fue aprovechado por Perú Libre para ganar aunque de modo ajustado. Sin embargo, el aumento considerable de listas no aseguraría la victoria, pues la crisis política y los últimos conflictos en Huancayo, Ica y Cusco podrían haber afectado su imagen en el interior.

Además, el congresista Edgar Tello ha confirmado a este diario que la facción magisterial de Perú Libre no ha sido considerada para candidatear en estas elecciones regionales y municipales: resultado del conflicto que se inició con la toma de mando de Pedro Castillo y que luego se vio materializada con divisiones en la bancada.

“La cantidad de listas presentadas por Perú Libre es el reflejo de las elecciones recientes y se ha tomado nota de los que han deseado participar. Si revisan las listas, ya no hay muchos maestros. El magisterio está dejando de participar porque la alianza no ha caminado como debía ser”, admitió Tello.

En el caso de Juntos por el Perú, este postuló a 9 regiones el 2018 y ahora se presentan en 16. El partido que lidera el actual ministro de Turismo, Roberto Sánchez, ha logrado -según sus dirigentes- fortalecer su organización a nivel regional como parte de su estrategia política.

“No solo hemos hecho campaña, sino que hemos fortalecido nuestra organicidad como partido y comités, siempre pensando en el futuro; ahora esto se expresa en la presencia de varias listas regionales, provinciales y distritales -señaló Raúl del Castillo, secretario general de JPP-. En la mayoría de regiones se han formado listas unitarias, no hubo imposición, sino consenso”.

Del Castillo asegura que la salida de una facción de Nuevo Perú no ha golpeado al partido porque muchos de sus militantes se han quedado y se han sumado otros grupos que ya tenían presencia en regiones.

“Gente de Nuevo de Perú y Patria Roja, compañeros del Partido Comunista que están liderando en Madre de Dios, los del Frente Amplio con presencia importante en Amazonas, los compañeros antauristas con presencia fuerte en el centro y sur del país también forma parte un movimiento intercultural en el Valle de la Convención, Democracia Directa y Fuerza Ciudadana en Lima”, agregó.

No obstante, su participación en el Gobierno podría jugarles en contra, algo que no niegan desde el partido. “Indudablemente, el hecho que hayamos confiado en este Gobierno nos va a traer un nivel de afectación, pero también es cierto que nosotros estamos siendo críticos con ciertos ministerios como Salud y Educación”, sentenció Del Castillo.

Somos Perú y Avanza País también aumentaron sus listas en comparación a las elecciones del 2018. El primero subió de 14 a 25 y el segundo de 12 a 15.

Mientras que el Partido Morado y Renovación Popular están participando en elecciones regionales y municipales por primera vez, el primero con 12 y el segundo con 15.

Pierden fuerza

De otro lado, el partido de Keiko Fujimori, quien perdió por tercera vez consecutiva las elecciones presidenciales en el 2021, ha reducido la cantidad de listas a nivel regional, de las 15 que presentaron en el 2018, ahora solo inscribieron 13.

Las investigaciones detrás de su presidenta y los enfrentamientos de la bancada con los últimos presidentes han provocado el rechazo popular, algo que se expresó en las elecciones congresales: de los 73 parlamentarios que tuvieron en el 2016, ahora solo consiguieron 24. La crisis del partido también se refleja en el retiro de la precandidatura de César Combina para la alcaldía de Lima, luego de haber sido anunciado entre bombos y platillos por la propia Keiko Fujimori.

“Fuerza Popular declina de participar en las elecciones para la alcaldía de Lima. Sin mayor condición que preservar nuestra democracia, apoyaremos una candidatura que logre integrar a quienes creemos que Lima no debe caer en manos del populismo o la izquierda”, escribió semanas después.

Marcha atrás. Combina no será candidato de FP en Lima. Foto: difusión

Otro caso es el de Acción Popular, que en el 2018 presentó 17 listas ganando en 3, y ahora solo 12, dejando de lado Cusco y Cajamarca, sus dos últimas grandes victorias.

“Ha habido un manejo inapropiado en la inscripción de las listas, sobre todo al ingresar los datos al sistema Declara del JNE. Y otro factor ha sido porque ha habido mucha rivalidad interna; en caso de Lima hubo un momento que tuvimos 4 precandidatos, pero nos quedamos sin ninguno porque entre ellos se presentaban tachas y el comité electoral interno se vio abrumado por estas acciones, lo cual ocasionó que las listas de Lima no se inscriban”, indicó Mesías Guevara.

Además, aseguró que en un momento tuvieron listas para presentarse a 20 regiones, pero no pudieron subsanar las exigencias del JNE.

“Algunas regiones se han caído por la falta de cuota de género, otras por jóvenes y también por alternancia. En esos casos, el propio sistema te descarta. Lo que pasa es que se ha esperado a último momento y ya no se pudo subsanar”, expresó.

Quejas contra el JNE

Los partidos se quejaron de que el sistema Declara Internas dificultó la inscripción de listas para las elecciones regionales y municipales 2022.

Esta plataforma fue diseñada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para recibir los documentos del proceso electoral y para alertar el incumplimiento de requisitos fundamentales como el número de candidatos por lista, alternancia de género, cuotas joven e indígena, entre otros.

PUEDES VER: Los Iñigo Peralta buscan dominar Villa María y Villa El Salvador otros 4 años

“En las anteriores elecciones no había este sistema que ha establecido el JNE, había ventanilla única, pero ahora con la plataforma Declara Internas ha puesto en jaque el proceso administrativo de los partidos políticos”, expresó el presidente de la comisión política de Acción Popular, Mesías Guevara.

“Hemos podido escribir más listas, pero no se pudo obtener presencia política en algunas regiones. También hemos tenido problemas con la plataforma Declara, sobre todo al momento del cierre, que nos ha afectado a nosotros y a otras organizaciones”, sentenció el secretario general de Juntos por el Perú (JPP), Raúl del Castillo.

PUEDES VER: Declaran personas no gratas y oportunistas a precandidatos de JP Juan Carrasco y Janet Cubas

Es una combinación de varios factores

Enfoque por: Iván Lanegra, secretario general de Transparencia

Pueden ser varios factores, depende de las características de los partidos. Algunos han salido debilitados en la última coyuntura política y en las elecciones, se han vuelto menos atractivos, esto ha provocado que haya menos interés en ellos y han tenido dificultades para conseguir candidaturas viables. Otros partidos consideran que no es necesario gastar energía en determinados lugares. Otro factor son las disputas internas y problemas de mala gestión, que provocan inscripciones tardías. Posiblemente es una combinación de estos factores. No es tan sencillo pensar en procesos automáticos, pasa también que candidaturas con muy pocas posibilidades terminan ganando. Que estén mal no significa que todas van a perder.

Datos

APP. Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, vuelve a postular a 23 regiones como lo hizo en el 2018, incluyendo La Libertad.

Mala racha. Perú Libre y Juntos por el Perú no lograron ganar ninguna gobernación regional en las elecciones regionales y municipales del 2018.

Victorias. En las elecciones pasadas, Acción Popular logró ganar en regiones importantes como Cajamarca, Cusco y Huánuco, incluyendo la alcaldía de Lima.