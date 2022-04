Cusco: exalcaldesa de La Convención fue sentenciada a 6 años de cárcel

Cusco. La exalcaldesa de la provincia cusqueña de La Convención, Fedia Castro Melgarejo, fue sentenciada a seis años de cárcel de pena privativa de libertad por el caso de las linternas. Asimismo, otros nueve implicados recibieron la misma pena.

El magistrado del Juzgado Unipersonal de Cusco, Jimmy Manchego, encontró responsabilidad en la exautoridad en la adquisición de linternas con sobreprecio . El fiscal anticorrupción, Ronal Acostupa, había solicitado 11 años de cárcel.

De la misma manera, a Castro se le inhabilitó por el mismo tiempo para ejercer cargo público y el pago de una reparación civil de 80.000 soles junto con los otros imputados.

Sin embargo, el magistrado Manchego señaló que, por la actual coyuntura y las restricciones sanitarias del país, se determinó para los acusados la no ejecución provisional de la sentencia hasta que no sea consentida, por lo que deberán cumplir algunas reglas de conducta, como no ausentarse de sus lugares de residencia sin autorización de órgano jurisdiccional, entre otros.

En el caso de la exautoridad, se señala que suscribió en forma dolosa el contrato para favorecer al proveedor Ronald Méndez y se llegó a pagar por cada linterna la suma de S/ 280, cuando no costaban más de S/ 20. Esta situación habría generado un perjuicio económico de S/ 17.390,00 soles a la Municipalidad Provincial de La Convención.

Los otros acusados por los mismos delitos de la exautoridad son: Julio César Yauri, Luis Alberto Ramos, Henry Paul Olivera, Aníbal Echegaray, Edison Camero, Smith Bejar, Mirian Cjuno, Ronal Méndez y Jimmi Ayala.