AAR: “Es un Gobierno desquiciado y busca quedarse en el poder”

Para Augusto Álvarez Rodrich, el Gobierno de Pedro Castillo tiene un solo objetivo: cerrar el Congreso de la República. ¿Cómo lo lograría? A través de la movilización de protestas a nivel nacional.

Este radical plan habría quedado al descubierto, según AAR, luego de las declaraciones de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, partido que llevó al poder a Castillo Terrones.

De acuerdo a la perspectiva del sentenciado exgobernador de Junín, la izquierda está en el Gobierno, pero aún no tiene el poder.

PUEDES VER: La tregua con regiones depende de la segunda reforma agraria

“Qué dicen las teorías de los clásicos, dicen que para tener el poder hay que tener el control del Ejército, de la Policía, del cuerpo de magistrados, de la burocracia estatal y del clero. Si no tienes esos cinco elementos, no tienes nada de poder. Y eso se construye, no se conquista”, dijo en un evento oficial del partido del lápiz.

Rodrich indicó que Castillo se ha convertido en un “pelele” que está entre las acciones del primer ministro, Aníbal Torres, y Cerrón Rojas.

“Es un Gobierno desquiciado y busca quedarse en el poder, el país se está yendo al diablo”, comentó.

Como en sus anteriores programas, el conductor de “Claro y directo” recalcó que la única alternativa para esta crisis que desgasta cada vez más al Perú es el adelanto de elecciones, que permita la salida de Pedro Castillo del poder, pero constitucionalmente.

Pese a los errores del Congreso, aclaró que el principal responsable de este caos es el gobernarte, quien fue respaldado por la izquierda peruana, la cual ahora busca tomar distancia del Ejecutivo.