Vladimir Cerrón afirma que Consejo de Estado tendría como fin pedir renuncia de Pedro Castillo

El secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se refirió a la reciente respuesta que dio el mandatario Pedro Castillo a través de un comunicado a la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios. Esto como respuesta a las dos cartas que envió la magistrada al presidente de la República para pedir que que se lleve a cabo un Consejo de Estado. Cerrón escribió en su Twitter que dicha reunión tendría por finalidad pedir la dimisión de Castillo Terrones.

“El Consejo de Estado tendría como único objetivo solicitarle la renuncia al presidente, montar todo un show mediático nacional e internacional pensado y preparado, cuyo fin es de defender el status quo”, aclaró en el tuit.

Recientemente, Pedro Castillo respondió a la solicitud que fue realizada por la presidenta del Poder Judicial. El jefe de Estado puntualizó que realizará esta convocatoria cuando la crea oportuna a fin de sentar las bases de consensos básicos y así solucionar los problemas que se presentan al interior del país.

“En esta misma línea, hacemos de su conocimiento que nos encontramos avocados en la solución de los problemas regionales, no descartando la ‘convocatoria a una sesión del Consejo de Estado’, el cual será comunicado a su despacho oportunamente”, acotó la misiva enviada por Presidencia.

Pronunciamiento de Cerrón. Foto: Twitter

Como se informó, a la salida de la reunión que mantuvo Elvia Barrios con congresistas de diversas bancadas este 20 de abril, señaló que no ha obtenido respuesta alguna del mandatario Pedro Castillo pese a que el premier, Aníbal Torres, le haya dado indicios de una reunión.

“Las dos misivas que he enviado al señor presidente no han tenido respuesta, aún cuando el premier sí me ha señalado la posibilidad de un Consejo de Estado. Yo creo que es importante que los poderes del Estado y los órganos constitucionales se reúnan a fin de articular acciones y plantear propuestas concretas a la grave crisis que vive nuestro país”, aseguró.