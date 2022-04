Víctor Cutipa sobre Pedro Barreto: “Lo que ha hecho es adoptar una posición política”

El congresista de Perú Libre Victor Cutipa consideró que el arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, no busca que haya una conversación entre el Congreso y el Ejecutivo, sino que ha adoptado una “ posición política”, tras haber sido criticado por “abogar” por el Gobierno.

El legislador perulibrista considera que si una persona tiene una postura clara eso no lo imposibilita de la capacidad de lograr un consenso entre dos poderes del Estado. Además, considera que no se requiere un perfil sumiso para cumplir tal rol de intermediario.

“Yo no creo que el cardenal busque sentar a ambas partes (para dialogar). Lo que él ha hecho, en todo caso, es adoptar una posición política. Yo no sé si hubo un acuerdo previo para que haga este anuncio (en referencia a un gabinete que no dependa de Perú Libre)”, señaló el parlamentario de la bancada oficialista para Exitosa.

Además, mencionó que el cardenal Pedro Barreto ha recibido “muchas críticas porque se le hacía ver que se estaba utilizando su participación o estaba abogando a favor del Ejecutivo. Cosa que ha cambiado ahora”.

En relación a las palabras del premier, Aníbal Torres, sobre Pedro Barreto, al señalarlo de “miserable”, Víctor Cutipa indicó que el titular de la PCM explicó ayer el por qué se ha referido de esa forma -Aníbal justificó sus palabras como “un dicho popular”-. No obstante, destacó que no es el término más adecuado, pero “ya lo ha manifestado”.

En relación a las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros sobre la prensa, el parlamentario de Perú Libre aseguró que Torres solo se refiere a la prensa que “ataca el Gobierno”.

“Yo no creo que el Gobierno hable en contra de la prensa, eso es generalizar. Pero tampoco puedo negar que lo hace contra un sector. Yo no sé si lo especifica. Él tiene un estilo de dirigir el premiarato, no puedo invadir la posición personal. Es una persona que tiene preparación académica”, indicó a Exitosa.