Eduardo Ballón: “La solución está crecientemente ligada a encontrar un camino para que se vayan todos”

El analista político Eduardo Ballón no es optimista con que la sesión del Acuerdo Nacional pueda resolver la crisis política, pues considera que los actores políticos –Ejecutivo y Congreso– no darán su brazo a torcer y eso provocará que la ciudadanía pida con mayor énfasis que se vayan todos, pese a que a corto plazo no es la solución.

¿La sesión del Acuerdo Nacional por el Perú podrá dar una salida a esta crisis política?

Debería ser. Sin embargo, las señales que dan ambos bandos van en sentido contrario: un Ejecutivo que nombra como asesor del Ministerio de Salud (Minsa) al censurado exministro Hernán Condori, que insiste en designaciones bastante arbitrarias, un partido de gobierno que muestra la beligerancia de Vladimir Cerrón frente a las declaraciones del cardenal Pedro Barreto, y un Congreso integrado por partidos donde muchos de ellos pretenden llevar a candidatos a gobiernos regionales a 30 excongresistas y que otros tantos llevan a personajes que han estado presos, como Alex Kouri. Es claro que tampoco muestran voluntad de escuchar lo que la gente está exigiendo en su malestar.

¿Qué espera de la sesión del Acuerdo Nacional?

En esa reunión me temo que quedará en evidencia la intransigencia de los unos y los otros. Si esa intransigencia se manifiesta, el único camino que le queda a la sociedad es la calle para manifestarse en contra de los precios (de productos de primera necesidad), las mecidas con la segunda reforma agraria, la adquisición de fertilizantes y la vida diaria.

El cardenal Pedro Barreto dice que el presidente Pedro Castillo le aseguró que hará un cambio de rumbo en su gobierno. Tomando como referencia el comportamiento del mandatario, ¿uno qué puede esperar de él?

Tomando como referencia estos nueve meses (de gobierno), lo que nos ha mostrado el presidente es que siempre le da la razón a su interlocutor y a quien tiene al frente, y su interlocutor comunica a los medios aquello que cree que ha conversado con el presidente y el presidente, al final, actúa de otra manera.

¿Es como que el presidente solo dice lo que uno quiere escuchar?

Es más o menos claro. Pueden dar testimonio de ese asunto desde personas tan disímiles como Ricardo Belmont y Daniel Salaverry hasta una cantidad mediana de instituciones y sectores que conversaron con el presidente y que escuchan lo que quieren escuchar porque el presidente les dice lo que quieren escuchar.

Cuando fue el primer intento de vacancia por el caso Breña, casi todos los líderes partidarios que fueron a Palacio decían que el presidente les había asegurado que iba a presentar una lista de los visitantes, pero al final no fue así.

No solo los partidos, los voceros de Palacio y las principales autoridades del país dijeron que así iba a ser y no fue así.

Se lo consulto porque parece que se repite lo mismo con el anunciado “cambio de rumbo”.

A ver, se repite un comportamiento. ¿Cuántas veces nos ha hablado el presidente en este tiempo de cambio de rumbo? Varias, muchas.

Entonces, si el Acuerdo Nacional no funciona, ¿qué es lo que viene?

Ninguno de los dos sectores en pugna va a dar su brazo a torcer y todos los gestos que le dan a la gente van en sentido contrario de lo que la gente está comenzando a exigir. Y, por lo tanto, este pedido común de que se vayan todos va a seguir creciendo. Lo que no quiere decir que sea la solución automática.

¿Qué opina sobre un eventual adelanto de elecciones?

Es más o menos evidente que hay que tomar una solución que lleva un tiempo y que la solución está crecientemente ligada a encontrar un camino para que se vayan todos al menor costo posible para la democracia. ¿Eso resuelve nuestros problemas estructurales? No. Para llegar a ese lugar hay que plantear una serie de reformas, hay que llegar a un acuerdo y hay que imponerles algunos comportamientos que generen un escenario distinto. ¿Eso es posible? Dependerá de la fuerza y la claridad que ponga la calle. Fuerza puede poner, pero claridad no estoy seguro.

¿Cómo evalúa el papel del primer ministro Aníbal Torres?

De la misma manera que el presidente y los congresistas, mi sensación es que el primer ministro tiene como objetivo fundamental sobrevivir en la posición en la que está. Entonces, se muestra como el más castillista de los castillistas y ser el más castillista de los castillistas lo obliga a buscar cierto respaldo del cerronismo al que no pertenece y, en ese sentido, incrementa su discurso sobre las conspiraciones de la derecha y contra determinados medios de comunicación e insiste en defender barbaridades como las que sostuvo sobre Adolfo Hitler, pensando que por esa vía él prolonga su estancia en el gabinete, sabiendo, porque debe haber aprendido a conocer al presidente, que el hecho de que aparezca gente diciendo que el presidente está pensando en un cambio de gabinete tiene algo de realidad, lo que no quiere decir que el cambio de gabinete sea para mejor.

¿Aníbal Torres ya cumplió su etapa en la PCM?

En este gobierno, ¿qué cosa es una etapa?

Si el presidente cambia de gabinete y pone uno que no dependa de Perú Libre, ¿ahí sí estaríamos en un escenario en que el presidente esté más expuesto a ser destituido?

En teoría es lo que tú dices. Ahora, hay que recordar que la bancada de Perú Libre no es monolítica y hay que recordar que el congresista Guillermo Bermejo algún papel ha tenido en esta reunión con el cardenal Pedro Barreto porque han salido juntos en la foto. Lo que trato de decir es que la lealtad de los actores es una en la superficie y es otra por debajo de la mesa.