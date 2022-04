Gremios agrarios acatan hoy paro nacional contra el Parlamento

Organizaciones agrarias acatarán hoy una paralización nacional preventiva, esta vez en contra del Congreso de la República, en tanto exigen que este poder del Estado atienda la problemática agraria. En paralelo, en Cusco, hoy se instalarán las mesas de trabajo. El dirigente de esta región, Walter Torres, advirtió que si el presidente Pedro Castillo no presenta medidas concretas el viernes, acatarán un paro indefinido.

En conferencia, la Asamblea Nacional del Sector Agrario, que convoca a organizaciones como la Junta Nacional de Usuarios y la Confederación Nacional Agraria (CNA), informó que la paralización será solo de carácter preventivo para exigir al Congreso que deje trabajar al Ejecutivo y acompañe la atención de las demandas agrarias.

“El Poder Ejecutivo está secuestrado por los grandes monopolios y también por el Congreso, que no deja trabajar. Queremos que este Congreso deje trabajar al Gobierno”, expresó en diálogo con La República Antolín Huáscar, miembro del comité de lucha.

Precisó que hay cinco puntos en la plataforma, entre ellos, el incremento del presupuesto para el agro, hasta alcanzar el 3% del PBI; la disolución de los monopolios y la convocatoria a un referéndum para una asamblea constituyente.

Por su parte, César Guarniz, de la Junta de Usuarios, comentó también como una de las exigencias al Congreso el debate y aprobación de normas en favor del agro, como el proyecto de ley 658, de autoría del congresista y hoy ministro Oscar Zea, que aborda puntos de la segunda reforma agraria.

“El Congreso ha tomado actitud de vacancia y no aborda este asunto. Necesitamos una reforma del sistema financiero agrario, necesitamos fondos productivos; hay aspectos que necesariamente pasan por la aprobación de leyes”, comentó.

César Guarniz apuntó que varias regiones han comprometido su participación en esta paralización. En el caso de Lima, habrá una concentración a las 10:00 a.m. en la Plaza San Martín para luego realizar una marcha hacia el Parlamento.

Desde la región Junín, Ángel Misayauri, presidente del Frente de Defensa de los Productores Agropecuarios, informó que este gremio no acatará el paro convocado para hoy, en tanto la prioridad es avanzar con los espacios de trabajo instalados con el Gobierno para dar solución a los problemas agrarios.

El Ejecutivo en la mira

En tanto, en Cusco, hoy también habrá instalación de mesas de trabajo, como preámbulo a la sesión descentralizada del Consejo de Ministros, programada para este viernes, con presencia del presidente Castillo.

El presidente de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru (FARTAC-Cusco), Walter Torres, fue claro en señalar que si el presidente Pedro Castillo no presenta medidas concretas, las 13 provincias de esta región acatarán una paralización indefinida.

El dirigente precisó que el Gobierno aún no ha presentado medidas concretas para atender la escasez de fertilizantes, salvo unos decretos de urgencia que no tienen efectividad.

Sobre la segunda reforma agraria, Walter Torres cuestionó que los siguientes gabinetes, luego de Mirtha Vásquez, hayan desconocido este proceso.

“Desconocen el lanzamiento de esta segunda reforma y desconocen los compromisos y las mesas técnicas. No podemos caer en una burla”, cuestionó.

Ilich López, legislador de Acción Popular y miembro de la Comisión Agraria, consideró que los paros convocados son oportunidades para debatir los temas agrarios y subrayó que el Ejecutivo también debe cumplir con su tarea. “Hay un programa subsectorial de irrigaciones con un presupuesto de más de 323 millones de soles. Hasta ahora solo tiene un avance de ejecución del 7,7%”, cuestionó.

Gobierno sin estrategia ante la crisis agraria

Eduardo Zegarra, investigador principal de GRADE Perú, comentó que el Gobierno de Pedro Castillo no tiene ningún planteamiento claro frente a la actual crisis agraria generada principalmente por la falta de fertilizantes.

“(En el Gobierno de Castillo) no tienen ni idea de qué hacer, no están haciendo una estrategia internacional para compra de gobierno a gobierno. Hablan de Bolivia, que no tiene mínima capacidad de abastecer con fertilizantes”, dijo.

Según apuntó, la actual gestión del ministro de Desarrollo Agrario, Oscar Zea, evidencia carencia de visión y compromiso para resolver los problemas agrarios.

Reacciones

César Guarniz Vigo, presidente Junta de Usuarios

“El Congreso ha tomado actitud de vacancia. Necesitamos una reforma del sistema financiero agrario y fondos productivos. Hay aspectos que necesariamente pasan por la aprobación de leyes”.

Walter Torres, presidente FARTAC-Cusco

“Nosotros hemos alcanzado todas las necesidades del sector agrario al Gobierno. Hasta el momento no hay nada. Los nuevos gabinetes han desconocido el lanzamiento de la segunda reforma agraria”.

Ilich López Ureña, Com. Agraria-Congreso

“El Gobierno (de Pedro Castillo) tiene un programa subsectorial de irrigaciones con un presupuesto de más de 88 millones de soles. Hasta ahora solo tiene un avance de ejecución del 7,7%”.