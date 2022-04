RMP sobre Pedro Castillo: “Todo lo que le dijo a Pedro Barreto es mentira”

Pocas semanas después de que Aníbal Torres elogiara a Adolfo Hitler, el primer ministro decidió encender nuevamente la polémica insultando al monseñor Pedro Barreto. Rosa María Palacios recordó que el obispo de Huancayo fue invitado a Palacio de Gobierno a solicitud del presidente de la República, Pedro Castillo, el pasado 13 de abril.

Producto de esa conversación, que también involucró a Max Hernández, secretario general del Acuerdo Nacional, Barreto adelantó a los medios de comunicación que Castillo Terrones era consciente del mal asesoramiento que ha tenido y que, además, deseaba hacer “cambios radicales” en el gabinete ministerial.

“Ambos creían de buena fe que había un espacio único de conversación para encontrar una salida. Aníbal Torres ha demostrado tener un enorme desprecio por estas conversaciones, por este auxilio solicitado por el propio presidente”, recalcó la abogada.

RMP resaltó que Torres Vásquez no solo tiene cierta animadversión con la Iglesia Católica, sino también con los medios de comunicación, lo cual ha dejado en claro desde que era titular del Ministerio de Justicia.

En una última entrevista a “El etnopatriota”, medio etnocacerista que representa a Antauro Humala, el primer ministro aseguró que el Gobierno debe hacer algo con la prensa “porque ya se está pasando”.

“Estudien un poquito antes de mentirle a la gente y decirles que la prensa miente. ¡Que tal descaro!”, exclamó la letrada.

No obstante, Palacios aclaró que no solo desprecia a la prensa, sino que es “racista”. De acuerdo al primer ministro, el Perú ha sido gobernado por gente incapaz, pero que parecía idónea gracias al “marketing”. Agregó que “es persona capaz aquel que pertenece a la clase social alta, a determinado grupo político, social o el que tiene un determinado color de piel, especialmente, el que tiene piel blanca”.

La conductora de “Sin guion” sostuvo que Aníbal Torres ha insultado de la manera más cobarde al monseñor Pedro Barreto al intentar disfrazar su ofensa con una confusión casual de palabras.

“Como no se acuerda de su nombre (de Pedro Barreto), entonces le dice miserable, porque cuando uno no se acuerda —en la jerga popular— del nombre de una persona, es un tacaño, y le dijo miserable pues, es que es un costumbrista”, ironizó.

La protesta no se hizo esperar y la Conferencia Episcopal Peruana lanzó un comunicado, donde rechazaba el calificativo de Torres. “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado (Art. 1, Constitución Política del Perú). Del mismo modo, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión (Art. 2.4), pero no puede utilizarla para dañar la dignidad de una persona”, se lee en la misiva.

“Pedro Castillo se ha buscado un pleito con la Iglesia Católica, lo único que le faltaba. A estas alturas es bien difícil que se llegue a algo en el Acuerdo Nacional. Con este desprecio, no queda más que discutir un adelanto de elecciones, es insostenible. Por supuesto, Aníbal Torres tiene que irse, y si el presidente tuviera pantalones, le hubiera pedido su renuncia ayer, pero no los tiene, pues. Todo lo que le dijo a Pedro Barreto es mentira. El desprecio de Aníbal espero que termine en nuevas elecciones, no queda otro camino, fue la última oportunidad”, advirtió Rosa María Palacios.