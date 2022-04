“Miserable”: este fue el calificativo que utilizó Aníbal Torres contra Pedro Barreto que viene generando polémica

El titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se encuentra en el ojo de la tormenta por insultar a Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Esto sucede luego de que el eclesiástico, quien integra el Acuerdo Nacional frente a los problemas del país, se reuniera con el presidente de la República, Pedro Castillo y adelantara que el mandatario piensa recomponer el gabinete ministerial tras la crisis política que desencadenó protestas en el interior del país por la alza de combustible, fertilizantes y productos de la canasta familiar.

La injerencia Pedro Barreto en el Poder Ejecutivo no habría sido del agrado del primer ministro, Aníbal Torres, quien lo calificó de “miserable” cuando se refería al Acuerdo Nacional, un espacio de diálogo y consensos, que apeló el presidente Pedro Castillo para resolver la crisis política.

“Ahí tenemos un cura, el cura Valverde, no, perdón, me equivoqué, el cura, autoridad de Huancayo, su nombre me olvidé, tan miserable puede ser esta persona... Él cree que uno es un tonto. Él está a favor de los grupos de poder ”, dijo el titular de la PCM, quien reiteró que “utilizan a un cura... Me equivoqué, no es Valverde, es Barreto. Él quiere por supuesto que el Gobierno pase a formar parte de la derecha”.

Torres agregó que el cardenal Barreto está— según él— en contra de las grandes mayorías. En esa línea, también acusó al secretario general del Acuerdo Nacional, psicoanalista Max Hernández, de estar al lado de la ultraderecha.

“Él está a favor de los grupos de poder, él jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías”, argumentó. Acusó a Barreto y al secretario general del Acuerdo Nacional, el psicoanalista Max Hernández, de estar al lado de la ultraderecha. “Yo digo esto con transparencia, sin ningún temor, yo salgo del premierato y como si nada... Ahí está Max Hernández, lo conozco, hemos conversado, ¿no es verdad que Ud. está siempre al lado de la ultraderecha? Al cura Barreto, ¿no es verdad que Ud. siempre está al lado de la ultraderecha?”.

Se lava las manos

El último miércoles 20 de abril, Aníbal Torres, se pronunció sobre el calificativo que lanzó contra Pedro Barreto. Según dijo, la expresión responde a “un dicho popular que se utiliza en diferentes sectores cuando un ciudadano no se acuerda del nombre de otra persona”.

“En una entrevista que me hicieron no recordé el nombre del cardenal y entonces dije: ‘tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo’ o algo así (….) Es un dicho popular que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. No se acuerda el nombre de la persona y lo dice. Eso ha sido, pero no con ánimo de ofender”, respondió.

Este insulto del primer ministro contra Barreto se suma a los calificativos que también utilizó el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón contra el arzobispo a través de sus redes sociales cuando este anunció un “cambio de rumbo radical”.

“¿Golpe eclesiástico? Si el cura aún no se ha enterado, hay un partido que ganó las elecciones y el resto sería usurpación. La intromisión del clero para elegir un premier o un gabinete es totalmente inaceptable”, escribió en su cuenta de Twitter.

Críticas

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, lamentó las declaraciones de Torres contra el integrante de la iglesia católica. Según dijo, “los insultos destruyen cualquier forma de diálogo”

“Mi solidaridad con el cardenal Pedro Barreto ante las inaceptables declaraciones en su contra del premier Aníbal Torres, quien con sus palabras ha ofendido además a todo el pueblo católico. Los insultos destruyen cualquier forma de diálogo”, escribió en su cuenta de Twitter.

La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana también rechazó tajantemente los insultos vertidos por el titular de la PCM en contra del titular de la institución.

De igual manera, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se solidarizó contra Pedro Barreto al sostener que los calificativos son “prejuiciosos y ofensivos”.