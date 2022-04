Jorge Montoya sobre insultos de Aníbal Torres a cardenal Barreto: “No tiene nombre”

El congresista y vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, se refirió a las expresiones ofensivas que emitió el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en una entrevista en contra del cardenal Pedro Barreto, en la cual lo tildó de “miserable”.

Durante un diálogo en canal N este jueves, Montoya recordó que su agrupación política pidió el cambio de Aníbal Torres en la PCM “hace más de un mes”. Asimismo, mencionó que las declaraciones hechas por el jefe del gabinete “es parte de una estrategia del Gobierno para distraer a la población”.

“Cada vez que quieren ocultar lo que está haciendo el presidente (Pedro Castillo), salen hablando improperios y cosas incoherentes y realmente lo usan como un elemento distractivo, no tiene ninguna otra función. Es una cortina de humo permanente, está destrozando la política ”, manifestó.

Seguidamente, señaló que lo dicho por Aníbal Torres contra Pedro Barreto “no tiene nombre” pese a que el primero justificó los insultos emitidos e indicó que se trataba de “un dicho popular” y que no había tenido intención de insultar al también arzobispo de Huancayo.

“ No tiene nombre eso. Estamos trabajando la interpelación del primer ministro . Son varias bancadas que buscan interpelarlo, no solo una. Hemos pedido que nos dé copia de las actas de consejo de ministros hace varios días, pero hasta ahora no cumple con entregarla”, aseveró.

El último 12 de abril, la congresista Flor Pablo Medina anunció que ya cuenta con las firmas para realizar una moción de interpelación contra Aníbal Torres, La misiva cuenta con el respaldo de 22 congresistas de las bancadas como Partido Morado, Somos Perú, Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular y Acción Popular.