Eduardo Salhuana sobre insulto de Aníbal Torres al cardenal: “Es una prueba evidente del agotamiento de su premierato”

El vocero de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, se pronunció sobre el insulto que profirió el primer ministro Aníbal Torres al cardenal Pedro Barreto al llamarlo “miserable” y señalar que está a favor de los grupos de poder. En ese sentido, el legislador evidenció que se podría avecinar un eventual final de la permanencia de Torres en la PCM.

“Son expresiones totalmente desafortunadas y lamentables que no ayudan absolutamente en nada a avanzar si es que queremos realmente solucionar esta crisis política. Creo que ya es la muestra evidente de su agotamiento del premierato del señor Torres Vásquez ”, manifestó a Exitosa.

También señaló que el presidente del Consejo de Ministros no ha cumplido las expectativas que se tenían desde el Parlamento sobre su gestión y calificó como “agotado” el gabinete que dirige.

“Nosotros esperábamos que una persona con trayectoria, con la vida universitaria o académica que él tenía, los años de vida... siempre te dan más tolerancia, sabiduría, ecuanimidad, pero lamentablemente él está con frases que realmente no ayudan en nada al presidente Castillo. Entonces, creo que ya es un gabinete agotado ”, añadió.

Asimismo, apoyó las expresiones del cardenal y Max Hernández, secretario del Acuerdo Nacional, ya que consideró no son opiniones personales, sino una representación de las solicitudes de la ciudadanía.

“De alguna manera, lo que dicen el señor Barreto o el señor Hernández es una expresioó del sentimiento de un gran sector de la población, que le exige al presidente cambios (...) En ese escenario, la presencia del señor Torres Vásquez se hace insostenible”, aseveró.

Primer ministro Aníbal Torres insultó a cardenal Pedro Barreto

Aníbal Torres se expresó contra el monseñor Pedro Barreto y lo calificó de “miserable”, al afirmar que no le da crédito al Ejecutivo por las acciones que realiza en bien de la población. Poco después, justificó sus declaraciones amparándose en que se trataba de un dicho popular y que no había tenido la intención de insultar al también arzobispo de Huancayo.

“En una entrevista que me hicieron no recordé el nombre del cardenal y entonces dije: ´Tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo´o algo así . Es un dicho popular que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. No se acuerda el nombre de la persona y lo dice. Eso ha sido, pero no con ánimo de ofender”, señaló durante una conferencia de prensa.

Pese a la justificación del primer ministro, Salhuana manifestó que Torres no ha brindado soluciones para resolver la crisis y, por el contrario, viene agravando su participación desde el Ejecutivo con comentarios fuera de lugar sin considerar los requerimientos de la población.