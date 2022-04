Acción Popular aún no define si participará en el Acuerdo Nacional, señala Karol Paredes

La congresista Karol Paredes indicó, este jueves 21 de abril, que Acción Popular aún no define su participación en el Acuerdo Nacional, un espacio de consenso y diálogo que apela el presidente de la República, Pedro Castillo, con diferentes actores políticos para resolver la crisis que afronta su Gobierno.

“Sobre el Acuerdo Nacional aún no hemos decidido si vamos a participar o no. Nosotros somos una organización política no debemos pensar que vamos como bancada”, dijo la congresista Paredes en declaraciones para Exitosa.

La acciopopulista señaló que la actual gestión de Pedro Castillo busca generar más conflictos con el Acuerdo Nacional, en relación a las declaraciones del presidente de Consejo de Ministros, Aníbal Torres, contra el arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana al calificarlo de miserable por su injerencia en la política.

“La actual gestión no quiere trabajar y no deja trabajar no solo a los congresistas, sino entre ellos mismos. Sino hay personas que se rodean de las necesidades de la población por la gobernabilidad del país, no quiere un Acuerdo Nacional (….) Están ninguneando a los partidos políticos, también a la propia iglesia con ello buscan más conflictos”, expuso la presidenta de la Comisión de Fiscalización.

Cambio de gabinete ministerial

La legisladora Paredes se mostró a favor de que el presidente Pedro Castillo modifique el gabinete ministerial que lidera Aníbal Torres tras la interpelación que promueve el congresista para cuatro ministros, la cual incluye al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Nosotros hace tiempo pedimos el cambio del gabinete que se empiece a tener mejores cuadros, pero no espero nada de esta gestión. La propuesta de la interpelación no solo es del Congreso sino de la población”, apuntó la acciopopulista.