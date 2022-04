La accidentada actividad de Pedro Castillo: condecoró a alcalde prófugo y fue desairado por otro

El presidente Pedro Castillo tuvo una agenda apretada el pasado martes 19. Dentro de las primeras actividades, se encontraba una ceremonia de reconocimiento por motivo de la quinta edición del Premio Nacional “Sello municipal Incluir para crecer. Gestión local para las personas”. Ceremonia en la que participaron más de 550 alcaldes de todo el territorio nacional.

Dentro de la gran cantidad de burgomaestres existieron dos situaciones que generaron que esta actividad pase de ser un hecho meramente protocolar a una actividad accidentada del Ejecutivo que no hace más que probar su poca organización.

El primer caso que marca el evento sucedió en la misma ceremonia, cuando César Fernandez Bazan, alcalde que llegó a la municipalidad de Moche por el partido de Alianza para el Progreso y que ahora postula a la alcaldía de Trujillo con Somos Perú, se acercó a Pedro Castillo para devolverle la condecoración recién recibida.

“Se lo devuelvo porque yo no quiero eso, quiero pistas y veredas para mi lugar. No me gustan esos reconocimientos a mí”, expresó el burgomaestre ante el presidente, mientras se grababa devolviéndole el premio tras agregar que ‘acá no venimos a apoyar a nadie’.

No obstante, esta no sería la primera vez que el alcalde de Moche, conocido también por la construcción de los huacos eróticos, genera revuelo por sus acciones hacia un mandatario peruano. En el 2020, el alcalde le envió una misiva al expresidente Martín Vizcarra en la que firmaba con su propia sangre y solicitaba al presidente levantar el aislamiento social.

El segundo evento causó revuelo horas más tarde, cuando se confirmó que dentro de los condecorados figuraba Juan Carlos Quispe Ledesma, alcalde de Huancayo perteneciente a Perú Libre, investigado clave y uno de los presuntos cabecillas de la banda en el caso “Los tiranos del centro” , quien estuvo requisitoriado una semana antes del evento.

Pese a haber escapado de la justicia y encontrarse en calidad de prófugo durante 42 días, Quispe Ledesma se entregó a la Policía el pasado 4 de abril y una semana después, el martes 12, ya estaba retornando a sus funciones como alcalde de Huancayo.