Elvia Barrios insiste a Pedro Castillo en convocar al Consejo de Estado: Las misivas enviadas no han tenido respuesta

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, insistió al presidente de la República, Pedro Castillo, a convocar a una sesión del Consejo de Estado. Al culminar una reunión con congresistas de diversas bancadas, la magistrada se pronunció sobre el envío de dos cartas hacia el mandatario para que se lleve a cabo esta instancia en la que se reúnen las más altas autoridades. Precisó que, sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuesta.

“ Las dos misivas que he enviado al señor presidente no han tenido respuesta , aún cuando el premier sí me ha señalado la posibilidad de un Consejo de Estado. Yo creo que es importante que los poderes del Estado y los órganos constitucionales se reúnan a fin de articular acciones y plantear propuestas concretas a la grave crisis que vive nuestro país”, indicó.

“Ninguno de los órganos constitucionales ni poderes del Estado puede estar de espaldas a una realidad que tenemos, y es que nos encontramos en una grave crisis de las instituciones, y la única forma es que quienes estamos a cargo de los poderes y los órganos constitucionales, encontremos fórmulas para articular, proponer y solucionar esos problemas”, añadió.

Cabe recordar que el Consejo de Estado reúne a las autoridades de mayor rango que lideran los tres poderes del Estado, es decir, el presidente de la República y los titulares del Parlamento y Poder Judicial. Asimismo, podría contar con la presencia de otras autoridades, como el fiscal de la Nación.

En el grupo de parlamentarios que se reunieron con Barrios Alvarado se encontraron Norma Yarrow, Rosángela Barbarán y Flor Pablo. La finalidad del encuentro fue la búsqueda de mecanismos que permitan fortalecer el sistema de justicia, en el marco de los últimos casos de violencia.

Asimismo, en la reunión se solicitó la implementación del sistema especializado de justicia para crear un sistema penal para delitos de violencia sexual. No obstante, la titular del Poder Judicial recalcó que existiría una falta de presupuesto.