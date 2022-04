Pedro Castillo a Elvia Barrios: Convocaré oportunamente a sesión del Consejo de Estado

El presidente de la República, Pedro Castillo, respondió al pedido de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, para convocar a la sesión del Consejo de Estado. El mandatario señaló que lo hará oportunamente con la finalidad de sentar las bases de un Perú con consensos básicos y solucionar los problemas regionales.

“En esta misma línea, hacemos de su conocimiento que nos encontramos avocados en la solución de los problemas regionales, no descartando la ‘convocatoria a una sesión del Consejo de Estado’, el cual será comunicado a su despacho oportunamente”, dice la carta enviada por desde Presidencia.

En esta misiva, el jefe de Estado se mostró confiado en que su Gobierno logrará superar la crisis que atraviesa: “(El Ejecutivo) superará este nuevo desafío, por más difícil que sea y el Perú continuará como una nación fuerte, justa y desarrollada, por el bien de esta y las futuras generaciones”.

Elvia Barrios denuncia falta de respuesta de Castillo

El miércoles 20 de abril, Elvia Barrios insistió al presidente Castillo convocar a una sesión del Consejo de Estado. Al culminar una reunión con congresistas de diversas bancadas, la magistrada se pronunció sobre el envío de dos cartas hacia el mandatario para que se lleve a cabo esta instancia en la que se reúnen las más altas autoridades. Sostuvo que, hasta la fecha, no había recibido respuesta.