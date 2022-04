Por conflicto, desde hoy Las Bambas dejará de producir cobre

La empresa minera Las Bambas oficializó que desde hoy dejará de producir cobre debido a la invasión de sus terrenos de parte de 200 comuneros de Fuerabamba, del distrito de Challhuahuacho (Apurímac).

“Debido a las preocupaciones relacionadas con la seguridad, minera Las Bambas no podrá continuar produciendo cobre a partir del 20 de abril del 2022″, informó a través de un comunicado.

Tras rechazar los reclamos de la comunidad y lamentar que el diálogo con los protestantes no tenga solución, la empresa sostuvo que se encuentra “frustrada con las acciones de fuerza ejecutadas por la comunidad, la misma que no ha respondido a las solicitudes realizadas por organismos del gobierno y de Minera Las Bambas para revisar de manera transparente el estado de cumplimiento de los compromisos sociales” y consideró que “ha presentado evidencias de los compromisos cumplidos al gobierno, para su revisión”

El 16 de abril se realizó una reunión entre el Ministerio de Energía y Minas, comuneros y representantes de la minera, pero no se llegó a acuerdos satisfactorios; por ello, el Ejecutivo ha convocado a una reunión para hoy, cuando las Bambas detendrá su producción.

El presidente de Fuerabamba dijo que los comuneros no dejarán los terrenos de Las Bambas si no se cumplen los compromisos pendientes. Esperarán hasta mañana para una mesa de diálogo; de lo contrario, advierten que construirán sus casas en la zona de invasión.

No saldrán

En tanto, los comuneros de Fuerabamba, del distrito de Challhuahuacho (Apurímac) amenazan con empezar a construir sus viviendas en los terrenos de MMG Las Bambas, que antes les pertenecían. Por el momento, pernoctan en carpas, a 200 metros de los yacimientos.

El presidente de la comunidad, Edison Vargas, argumentó que tomaron posesión del sector de pastoreo Takiruta, dentro de la minera, porque los terrenos donde Las Bambas los reasentó no tienen saneamiento físico legal.

Disputa. Advierten que construirán casas en zona invadida. Foto: difusión

“Esos terrenos tienen problemas. Las comunidades de Chila y Choaquere nos han desalojado prácticamente y nosotros ahora hemos tomado posesión del antiguo Fuerabamba”, dijo a La República.

Dicha comunidad vendió sus terrenos a Las Bambas en el 2014. A cambio, según Vargas, se pactaron 171 compromisos y 126 aún estarían pendientes.

El dirigente advirtió que si no se establecen acuerdos en la reunión que tendrán hoy con la comisión de la PCM y la minera, comenzarán a construir sus viviendas en la zona invadida. “Si la minera no cumple sus compromisos, nos sacarán muertos de acá. No vamos a dejar nuestras tierras, ya hemos tomado posesión”, enfatizó.

Sobre el anuncio del cierre de operaciones a partir de hoy, Vargas dijo no preocuparle. “Si Las Bambas quiere parar, parará nomás, no tenemos ningún problema”, apuntó.

El representante de los comuneros asegura que no son antimineros. “Gracias a nosotros existe Las Bambas. Hemos dado todo por la minería y nos lamentamos haber dejado nuestras tierras”, agregó.

Datos

Cobre. Las Bambas representa el 2% del suministro mundial de cobre y representa alrededor de un 15% de la producción de cobre del Perú.

Toneladas. El yacimiento situado a 4.000 metros sobre el nivel del mar produce unas 400.000 toneladas de cobre al año.