Gobernadora debe comparecer ante el Consejo Regional de Arequipa por contrataciones

Las denuncias de copamiento en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) , pasaron casi desapercibidas en el Consejo Regional de Arequipa (CRA). No hubo ninguna reacción de parte de sus integrantes en la sesión de ayer.

Solo hubo un pedido para que la autoridad sea citada, formulada tibiamente por Ysrael Zúñiga. “Pido se le curse una invitación formal”, indicó para luego sostener que no se le responde por los currículos vitaes de personal de la entidad que solicitó. Prácticamente ahí quedó el tema.

Tras ser consultado, el consejero Harberth Zúñiga, sostuvo que el pedido es para que la autoridad dé explicaciones por las contrataciones de comadres, proveedoras, y militantes del movimiento Unidos por el Gran Cambio . “Será un diálogo de preguntas directas (…) Se le consultará sobre todo la coyuntura, el tema de los compadrazgos, militantes de su movimiento”, señaló.

Añadió que investiga la designación de los asesores pagados por el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) y cuál es el criterio para determinar sus honorarios.

Gutiérrez sería invitada a la primera sesión ordinaria de mayo, que sería el 10, informó el presidente del CRA, José Luis Hancco. Sin embargo aclaró que a todas la sesiones se les conmina a asistir. Coincidió con Harberth Zúñiga en que se tocaría las denuncias formuladas en los medios de comunicación. Sobre las contrataciones de personas cercanas a Gutiérrez, sostuvo que podría haber responsables inmediatos de los funcionarios y no necesariamente de la gobernadora . “Lo que digo es que todos tiene que asumir su responsabilidad”, sostuvo.

Otros integrantes, como Edy Medina, Silvio Arias, Miguel Guzmán, Elmer Pinto, y otros ni se refirieron a estos casos de copamiento. Hancco lamentó que haya pasividad en su función de fiscalizar. “A mi me presionan de por qué no fiscalizo y a ellos no. Ahora soy presidente del Consejo”, argumentó.v

Analizarán interpelar a gerente de Educación

De otro lado en la sesión se tocó la posibilidad de interpelar al gerente regional de Educación, Santos Benavente, tras conocerse que tiene un proceso disciplinario administrativo abierto porque habría recibido doble remuneración como funcionario y docente a tiempo completo. El presidente de la Comisión de Educación, Silvio Arias, evaluará el pedido. Además existen programas presupuestales en esta gerencia que no son ejecutados y que pueden perderse.