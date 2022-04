Alcalde de Moche: “No estamos para reconocimientos cuando el Perú se está desangrando”

El alcalde de Moche, César Fernández Bazán, afirmó que el desaire que tuvo contra el presidente Pedro Castillo no fue planificado y que surgió por la indignación que sentía en el momento. El último martes, el burgomaestre rechazó un reconocimiento que se le brindó en Palacio de Gobierno por buenas prácticas.

“Se lo juro que no fue planificado esto”, indicó. “ Lo que hice me nació del corazón porque me indignó. ¿Cómo vamos a hacer una parafernalia de 550 alcaldes, darnos un reconocimiento en momentos que la política se está cayendo a pedazos en el país?”, añadió la autoridad edil.

En ese sentido, Fernández Bazán explicó que llegó a la ceremonia tras una invitación que recibió por parte del Gobierno mediante correo electrónico. Asimismo, aclaró que portaba su celular, ya que tenía planificado ir al aeropuerto apenas culminara el encuentro.

“Nos mandaron una carta diciendo que estamos invitados, pero que no se aceptan celulares. Entonces, yo no sabía qué hacer porque pensé viajar hoy día y de ahí irme al aeropuerto con mi mochila. Estaba viendo dónde dejar mi mochila con el celular y pagar a un restaurante que me pueda aceptar eso. Es ahí que veo que los alcaldes entran con sus celulares y entré con mi mochila”, dijo.

En otro momento, el alcalde distrital manifestó que su intención de asistir a la ceremonia fue para conversar sobre las necesidades de su localidad y enfatizó que el país se encuentra en un grave estado que no da lugar a reconocimientos superficiales.

“¿Por qué decido venir? Porque quería decirle ‘señor, hay que trabajar’. No estamos para reconocimientos cuando el Perú se está desangrando ”, insistió.

César Fernández Bazán envió carta firmada con sangre a expresidente Vizcarra

Esta no es la primera oportunidad en la que el burgomaestre de Moche tiene cuestionadas acciones frente a una autoridad del Ejecutivo. En septiembre del 2020, César Fernández le envió una carta firmada con su sangre al entonces presidente Martín Vizcarra con la finalidad de exigir el levantamiento de la cuarentena que tenía encerrados a los peruanos desde marzo del mismo año.

