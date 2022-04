Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana rechaza insultos de Aníbal Torres al cardenal Pedro Barreto

Luego de las declaraciones del primer ministro, Aníbal Torres, en contra del cardenal Pedro Barreto, con las que lo calificó de “miserable”al considerar que está a favor de los grupos de poder y no le da crédito a la labor del Poder Ejecutivo, la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana mostró su rechazo y apeló al respeto a la dignidad. A través de un comunicado, el organismo de la Iglesia católica mencionó que, si bien toda persona tiene derecho a expresarse, no se puede utilizar esta libertad en contra de una persona.

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado (Art. 1, Constitución Política del Perú). Del mismo modo, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión (Art. 2.4) pero no puede utilizarla para dañar la dignidad de una persona”, se puede leer en el oficio.

Asimismo, consideró que se pone en peligro la propia integridad de la sociedad al darle cabida a la violencia y los insultos.

“En una sociedad donde esta dignidad no se respeta y donde la violencia verbal y los insultos reemplazan al diálogo y a las ideas, se pone en peligro el futuro y el crecimiento integral de la misma sociedad (…). En tal sentido, la Conferencia Episcopal Peruana rechaza tajantemente los insultos vertidos por el Dr. Aníbal Torres Vásquez , presidente del Consejo de Ministros, contra el señor cardenal Pedro Barreto Jimeno SJ, arzobispo de Huancayo”, agregó la entidad.

Aníbal Torres insulta al cardenal Pedro Barreto y afirma que está a merced de los grupos de poder

El primer ministro, Aníbal Torres, se refirió al cardenal Pedro Barreto y señaló que este está a favor de los grupos de poder. El presidente del Consejo de Ministros calificó de “miserable” al arzobispo de Huancayo y remarcó que no “jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías” y no le da crédito a la labor del Ejecutivo.

“Ahí tenemos un cura (…), el cura Valverde, perdón, me equivoqué, el cura que es autoridad en Huancayo, del que en este momento me olvidé su nombre. Tan miserable puede ser esta persona. Yo he conversado con él en días anteriores y él cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Claro, lo que está es a favor de ese grupo de poder en el Perú. Jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías, no menciona lo que estamos haciendo”, señaló, refiriéndose a Pedro Barreto.